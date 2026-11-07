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    ഈ​ജി​പ്തി​ൽ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണം: ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

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    ഈ​ജി​പ്തി​ൽ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണം: ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
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    ദോ​ഹ: ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ തെ​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ബോ​ർ​ഡ​ർ ഗാ​ർ​ഡ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    ആ​ക്ര​മ​ണം, ഭീ​ക​ര​വാ​ദം, ക്രി​മി​ന​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പി​ന്നി​ലെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ എ​ന്തു​ത​ന്നെ​യാ​യാ​ലും, അ​വ​യ്‌​ക്കെ​തി​രാ​യ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ട് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഈ​ജി​പ്ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ദുഃ​ഖ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന​താ​യി അ​റി​യി​ച്ച മ​ന്ത്രാ​ല​യം, അ​നു​ശോ​ച​ന​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

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    News Summary - Qatar Foreign Ministry Strongly Condemns Terrorist Attack in Egypt
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