ബഹ്റൈനുനേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം; അപലപിച്ച് ഖത്തർtext_fields
ദോഹ: ബഹ്റൈനിലെ സിവിലിയൻ, വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിനു നേരെയുണ്ടായ ഇറാൻ ആക്രമണത്തിൽ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഖത്തർ. ബഹ്റൈന്റെ പരമാധികാരത്തിനു നേരെയും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതക്കു നേരെയുമുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിത്. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ചാർട്ടറിന്റെയും അയൽരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നല്ല സൗഹൃദ നയങ്ങളുടെ ലംഘനവുമാണിതെന്നും ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ, സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ, സാധാരണക്കാർ എന്നിവർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്നു. ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്നത് മേഖലയുടെ സുരക്ഷയെയും സ്ഥിരതയെയും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും.
മേഖലയിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെയും അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപെടലുകളെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബഹ്റൈന് പൂർണ്ണ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ഖത്തർ, പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ബഹ്റൈൻ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നിയമപരമായ നടപടികൾക്കും പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമെന്നും വിശദമാക്കി.