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കുവൈത്തിനും ബഹ്റൈനുമെതിരെ ഇറാൻ ആക്രമണം: ഖത്തർ അപലപിച്ചുtext_fields
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News Summary - Qatar Condemned the Iran's attack on Kuwait and Bahrain
ദോഹ: കുവൈത്തിനും ബഹ്റൈനുമെതിരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ ഖത്തർ അപലപിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും പരമാധികാരത്തിനും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതക്കും നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിത്. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ചാർട്ടർ, അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തൽ തുടങ്ങിയ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ആക്രമണങ്ങളെന്ന് ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടികാട്ടി.
സംഘർഷങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ സങ്കീർണ്ണമാക്കുകയും, സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ, നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രാലയം സൂചിപ്പിച്ചു. കുവൈത്തിനും ബഹ്റൈനും പൂർണ്ണ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ഖത്തർ, പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും പിന്തുണയും ആവർത്തിച്ചു.
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