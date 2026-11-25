ഖത്തർ -യു.എസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡയലോഗ് പ്രതിരോധ -സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ ധാരണtext_fields
ദോഹ: ഖത്തർ -യു.എസ് എട്ടാമത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡയലോഗ് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനിയുടെയും യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വാഷിങ്ടണ്ണിൽ നടന്നു. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന്റെ 55-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന വേളയിൽ സാമ്പത്തിക, വാണിജ്യ, നിക്ഷേപ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വിപുലീകരിക്കാനും പ്രതിരോധം, സുരക്ഷാ സഹകരണം, ഭീകരവാദങ്ങൾക്കിതെിരെയുള്ള പ്രവർത്തനം, സാംസ്കാരികം എന്നീ മേഖലകളിലെ ചർച്ചകൾ തുടരാനും ധാരണയായി.
ഖത്തറിന്റെ സുരക്ഷക്കായുള്ള പിന്തുണ മാർക്കോ റൂബിയോ ആവർത്തിച്ചു. പൊതുവായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സ്വതന്ത്രവും സുരക്ഷിതവുമായ സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഇരുപക്ഷവും വ്യക്തമാക്കി.
ഗസ്സ, ഇറാൻ, സിറിയ, ലെബനൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, കോംഗോ, സൊമാലിയ, ഹെയ്തി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായി. ഹെയ്തിയിലെ ഗാങ് സപ്രഷൻ ഫോഴ്സിനായി യുഎൻ ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് 30 ദശലക്ഷം ഡോളർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഖത്തറിന്റെ നടപടിയെ യു.എസ് പ്രശംസിച്ചു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, സൈബർ സുരക്ഷ, ഗോൾഡൻ പാസ് എൽ.എൻ.ജി പദ്ധതി എന്നിവയിലെ സഹകരണം യോഗം വിലയിരുത്തി.
പ്രതിരോധ സഹകരണ കരാറിലെ പുരോഗതി ഇരുരാജ്യങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്തു. ഖത്തറിന്റെ വ്യോമ -മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസങ്ങളും രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കൽ തുടരാനും തീരുമാനിച്ചു.
ഭീകരവാദം, ഭീകരവാദത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നിവക്കെതിരായ പോരാട്ടം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (ലഖ്വിയ), സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ബ്യൂറോ, പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓഫിസ് എന്നിവയും യു.എസ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി, ട്രഷറി, ജസ്റ്റിസ്, സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തെ ഇരുപക്ഷവും അഭിനന്ദിച്ചു.