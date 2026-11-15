ഐ.ടി, വാർത്താവിനിമയ മേഖലകളിലെ സഹകരണം: ഖത്തർ -ഫ്രാൻസ് താൽപര്യപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു

ഐ.ടി, വാർത്താവിനിമയ മേഖലകളിലെ സഹകരണം: ഖത്തർ -ഫ്രാൻസ് താൽപര്യപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചുtext_fields
ദോഹ: വാർത്താവിനിമയ, വിവരസാങ്കേതിക മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഖത്തറും ഫ്രാൻസും താൽപര്യപത്രത്തിൽ (ലെറ്റർ ഓഫ് ഇന്റന്റ്) ഒപ്പുവെച്ചു.
ഖത്തർ വാർത്താവിനിമയ -ഐ.ടി മന്ത്രാലയവും ഫ്രാൻസിന്റെ സാമ്പത്തിക, ധനകാര്യ, വ്യവസായ, ഊർജ, ഡിജിറ്റൽ മന്ത്രാലയവും തമ്മിലാണ് താൽപര്യപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. ആർട്ടിഫിഷൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങി ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും താൽപര്യമുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇന്റർനാഷണൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയൻ (ഐ.ടി.യു) പ്ലെനിപൊട്ടൻഷ്യറി കോൺഫറൻസിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഖത്തർ വാർത്താവിനിമയ -വിവരസാങ്കേതിക വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് ബിൻ അലി അൽ മന്നായിയും ഫ്രാൻസിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് -ഡിജിറ്റൽ കാര്യ സഹമന്ത്രി ആൻ -ലെ ഹെനാൻഫുമാണ് താൽപര്യപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.
സാങ്കേതികവിദ്യാ രംഗത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്ടിഫിഷൽ ഇന്റലിജൻസ് മേഖലയിൽ അതിവേഗത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, ഖത്തറും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ബന്ധം ഐ.ടി മേഖലയിൽ പുതിയ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് ബിൻ അലി അൽ മന്നായി പറഞ്ഞു. ഫ്രാൻസുമായുള്ള സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ, ഡിജിറ്റൽ നൈപുണ്യ വികസനം എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ധ്യം പരസ്പരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലെ തന്ത്രപരമായ സ്വയംഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരേ കാഴ്ചപ്പാടാണുള്ളതെന്ന് ഫ്രഞ്ച് മന്ത്രി ആൻ -ലെ ഹെനാൻഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുതിയ സാങ്കേതിക പങ്കാളിത്തങ്ങൾക്കും കരാർ വഴിതുറക്കും.