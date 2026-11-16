ഖത്തർ അമീർ വെനസ്വേല പ്രസിഡന്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി; ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനം

ഖത്തർ അമീർ വെനസ്വേല പ്രസിഡന്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി; ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനംtext_fields
ദോഹ: ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിയും വെനസ്വേലയുടെ ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് ഗോമസും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തി. ഞായറാഴ്ച അമീരി ദിവാനിൽവെച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ വെനസ്വേലൻ ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റിനെയും പ്രതിനിധി സംഘത്തെയും ഖത്തർ അമീർ സ്വാഗതം ചെയ്തു.
വെനസ്വേലയിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തെത്തുടർന്ന് ഖത്തർ നൽകിയ പിന്തുണക്കും സഹായങ്ങൾക്കും വെനസ്വേല പ്രസിഡന്റ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. വിവിധ മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചർച്ചയായി. ഊർജ മേഖലയിലെ സഹകരണവും ഊർജ വിതരണത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളും അവലോകനം ചെയ്തു.
പൊതുതാൽപ്പര്യമുള്ള നിരവധി പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളും വിലയിരുത്തി. ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി, അമീരി ദിവാൻ മേധാവി അബ്ദുല്ല ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖുലൈഫി, ഊർജകാര്യ സഹമന്ത്രി സാദ് ബിൻ ഷെരീദ അൽ കഅ്ബി, വാർത്താവിനിമയ വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രി മുഹമ്മദ് ബിൻ അലി അൽ മന്നായി, വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി ശൈഖ് ഫൈസൽ ബിൻ ഥാനി ആൽഥാനി എന്നിവരും മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു.
വെനസ്വേലൻ സംഘത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ബാങ്ക് ഓഫ് വെനസ്വേല പ്രസിഡന്റുമായ കാലിക്സ്റ്റോ ഒർട്ടേഗ, വാർത്താവിനിമയ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രിയുമായ മിഗ്വൽ ഏഞ്ചൽ പെരെസ് പിരേല, വിദേശകാര്യ -അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര കാര്യ മന്ത്രി ഒലിവർ ബ്ലാങ്കോ, പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫിസ് മന്ത്രി ജുവാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ എസ്കലോണ കാമർഗോ എന്നിവരും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധികളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾക്ക് പുറമെ ഇരുനേതാക്കളും തമ്മിൽ പ്രത്യേക ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തി. വെനസ്വേലൻ ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റിന്റിന് അമീർ ഉച്ചഭക്ഷണ വിരുന്നും ഒരുക്കിയിരുന്നു.