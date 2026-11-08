ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ ഖത്തർ ചാപ്റ്ററിന് തുടക്കംtext_fields
ദോഹ: ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ജനസേവന മാതൃകയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവാസി സമൂഹത്തിലും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ ഖത്തർ ചാപ്റ്ററിന് തുടക്കം. ദോഹയിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എം.എൽ.എ ഖത്തർ ചാപ്റ്റർ ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂട്ടസ് പോൾ (ചെയർമാൻ), വിനോദ് കോര, ജീസ് ജോസഫ്, വി.സി. മുജീബ് (വൈസ് ചെയർമാൻ), ശ്രീജിത്ത് എസ്. നായർ (ജനറൽ സെക്രട്ടറി), നാസർ വടക്കേക്കാട് (ട്രഷറർ) എന്നിവരാണ് ഭാരവാഹികൾ. ജെ.കെ. മേനോനാണ് മുഖ്യരക്ഷധികാരി. ജോബി തോമസ്, മുഹമ്മദ് റാഫി, മുഹമ്മദ് സാഹിർ, നവാസ് തെക്കുംപുറം, നൗഫൽ കാട്ടുപ്പാറ, ഷനീർ ഇടശ്ശേരി എന്നിവരാണ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ. സമൂഹത്തിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമം, കായിക രംഗത്തെ പുരോഗതി, വിദ്യാഭ്യാസം, ജീവകാരുണ്യം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തിക്കും.
പാവപ്പെട്ടവർക്കും പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്കും തൊഴിലവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും അവരുടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കായും ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എം.എൽ.എ പറഞ്ഞു. രോഗങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, രോഗികളെ സഹായിക്കുക, മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഹോമുകൾ നിർമിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കും. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് സാധാരണക്കാർക്കും പുതുതലമുറക്കും പ്രചോദനമായി ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഖത്തർ ചാപ്റ്റർ ചെയർമാൻ ജൂട്ടസ് പോൾ, വൈസ് ചെയർമാന്മാരായ വിനോദ് കോര, ജീസ് ജോസഫ്, വിസി. മുജീബ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീജിത്ത് എസ്. നായർ, ട്രഷറർ നാസർ വടക്കേക്കാട് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.