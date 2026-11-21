മുറിവുണക്കുന്ന കഥകൾ പറയാനാണ് ശ്രമം: നന്ദിത ദാസ്text_fields
ദോഹ: മനുഷ്യരെ കൂടുതൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതോ, സമൂഹത്തിൽ വലിയ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതോ ആയ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ നടിയും സംവിധായികയുമായ നന്ദിത ദാസ് പറഞ്ഞു. ദോഹ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ 'ക്രിയേറ്റീവ് എക്സലൻസ് അവാർഡ്' ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.
ഈ അംഗീകാരം എനിക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കുമുള്ളതാണ്. സംഘർഷങ്ങളും അക്രമങ്ങളും മുൻവിധികളും നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് സിനിമയുടെ പ്രാധാന്യം വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അവഗണിക്കാതെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സിനിമാപ്രവർത്തകർക്ക് കടമയുണ്ടെന്നും അവർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
തന്റെ കരിയറിനുള്ള അംഗീകാരമായും സമൂഹത്തിലെ മുറിവുണക്കുന്ന കഥകൾ പറയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമായും ഈ അവാർഡിനെ കാണുന്നു. അഭിനേത്രിയും സംവിധായികയും എന്ന നിലയിൽ തന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ 'മനസ്സാക്ഷിയുള്ള സിനിമ' എന്ന് നന്ദിത ദാസ് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
സിനിമ രാഷ്ട്രീയമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് എല്ലാം രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി. ചില കഥകൾ പറയാതിരിക്കുന്നതും രാഷ്ട്രീയ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ്. സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത മാധ്യമങ്ങളേക്കാൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ചിലപ്പോൾ സിനിമക്ക് സാധിക്കും. അതേസമയം സിനിമയെ പ്രചാരണായുധമായും ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.