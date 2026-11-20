ദോഹ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ: ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര സംവിധായിക നന്ദിത ദാസ് ക്രിയേറ്റീവ് എക്സലൻസ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിtext_fields
ദോഹ: ദോഹ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് പ്രൗഢോജ്ജ്വല തുടക്കം. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര സംവിധായികയും നടിയുമായ നന്ദിത ദാസിനും പ്രമുഖ സിറിയൻ നടൻ തൈം ഹസ്സനും 'ഡി.എഫ്.എഫ് ക്രിയേറ്റീവ് എക്സലൻസ് അവാർഡ്' സമ്മാനിച്ചു. ഖത്തർ ഫണ്ട് ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചെയർമാൻ ശൈഖ് ഥാനി ബിൻ ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ ആൽഥാനി പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.
ഖത്തർ നാഷണൽ ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ഹമദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ കവാരി, ഖത്തർ മീഡിയ സിറ്റി ഫിലിം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഹസ്സൻ അൽ തവാദി, സി.ഇ.ഒ ഹമദ് ഒമർ അൽ മന്നായി, വിസിറ്റ് ഖത്തർ സി.ഇ.ഒ എൻജിനീയർ അബ്ദുൽ അസീസ് അലി അൽ മവ് ലാവി എന്നിവർക്കൊപ്പം ഖത്തറിലെ പതിനെട്ടിലധികം രാജ്യങ്ങളുടെ അംബാസഡർമാരും സംബന്ധിച്ചു.
ഉദ്ഘാടന ചിത്രമായി യെമനി -സ്കോട്ടിഷ് ചലച്ചിത്രകാരി സാറാ ഇഷാഖ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ദി സ്റ്റേഷൻ' എന്ന ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. സിനിമയുടെ സംവിധായിക സാറാ ഇഷാഖ്, സഹ രചയിതാവും നിർമാതാവുമായ നാദിയ എലിയാവത്, സഹ നിർമ്മാതാവ് നിക്കോളാസ് ലെപ്രെട്രെ, അഭിനേതാക്കളായ മനാൽ അൽ -മുലൈക്കി, അബീർ മുഹമ്മദ്, അമൽ ഇസ്മായിൽ, ഷുറൂഖ് മുഹമ്മദ്, ഫാത്തിമ മുത്തന്ന എന്നിവർ റെഡ് കാർപെറ്റിൽ അണിനിരന്നു.
മേഖലയിലെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവരുമായ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് 16 വർഷം മുമ്പാണ് ദോഹ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആരംഭിച്ചതെന്ന് ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടറും ഡി.എഫ്.ഐ സി.ഇ.ഒയുമായ ഫാത്തിമ ഹസ്സൻ അൽറെമൈഹി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവർ നിശ്ശബ്ദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കഥകൾ ധൈര്യപൂർവ്വം പറയുന്ന സാറാ ഇഷാഖിന്റെ 'ദി സ്റ്റേഷൻ' സിനിമയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നതായും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.