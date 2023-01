cancel camera_alt ഖ​ത്ത​റി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ടി​മ്മി ടി. ​ഡേ​വി​സ് By വെബ് ഡെസ്ക് ദോ​ഹ: വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വ്യ​ത്യ​സ്​​ത സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ 2023ൽ ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​തൃ​കാ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പു​തി​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ഖ​ത്ത​റും അ​മേ​രി​ക്ക​യും. ഖ​ത്ത​ർ-​അ​മേ​രി​ക്ക സ്​​ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ഡ​യ​ലോ​ഗ്, വ​നി​ത ഫു​ട്ബാ​ൾ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് പ്രോ​ഗ്രാം, ഫി​ലിം ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ൽ, ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലൂ​ടെ ബ​ന്ധം പു​തി​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു വ​ള​രു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ടി​മ്മി ടി. ​ഡേ​വി​സ്​ പെ​നി​ൻ​സു​ല​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

ഖ​ത്ത​റു​മാ​യു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ ബ​ന്ധം ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഞാ​ൻ ക​രു​തു​ന്നു. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​തൊ​രു മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. ഈ ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു അ​വ​സ​രം മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. 2023ൽ ​ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം വ​ള​രു​മെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ണ്ട്. 2023 ഖ​ത്ത​റി​നും അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കും ഇ​ട​യി​ലെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ വ​ർ​ഷ​മാ​കു​മെ​ന്നും ടി​മ്മി ടി. ​ഡേ​വി​സ്​ പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​രി​ക​ളോ​ട് ന​ല്ല പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യും സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളാ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യു​മി​രി​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​കു​മി​ത് -അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. മു​തി​ർ​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​ൻ ഈ ​വ​ർ​ഷം ഖ​ത്ത​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ-​അ​മേ​രി​ക്ക ന​യ​ത​ന്ത്ര സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഈ ​വ​ർ​ഷം സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കും. ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള, സം​ഗീ​ത-​ക​ല-​സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. വ​നി​ത ഫു​ട്ബാ​ൾ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് പ്രോ​ഗ്രാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, ആ​ഗോ​ള സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സു​ര​ക്ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക്കും തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കും’ -അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ്​​ഥാ​ന​പ​തി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. കാ​യി​ക, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന് ഈ ​വ​ർ​ഷം നി​ര​വ​ധി ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഞ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ വ്യാ​പാ​ര, നി​ക്ഷേ​പ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പു​റ​മേ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ ഖ​ത്ത​റു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കാ​നും അ​മേ​രി​ക്ക ശ്ര​മി​ക്കും. ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പം ആ​ളു​ക​ളി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​തി​നാ​ൽ, മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കും. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും സ്​​ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യി​ലും അ​വ​ർ വ​ള​രെ മി​ക​ച്ച​വ​രാ​ണ്’- അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ ഖ​ത്ത​രി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തേ​ടു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നും എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി​യും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ​യും വ​ലി​യ ആ​ഗോ​ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗം മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി. മി​ക​ച്ച അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ന​ൽ​കു​ന്ന അ​റ​ബി​ഭാ​ഷാ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലും സം​യു​ക്ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. 2022 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മി​ക​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളും പാ​ഠ​ങ്ങ​ളും വ​ട​ക്ക​ന​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്കു മാ​റ്റു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ, അ​മേ​രി​ക്ക, മെ​ക്സി​കോ, കാ​ന​ഡ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​ന​കം സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ ന​യ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​നി​ടെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ഭി​ന്ന​ത​ക​ളും മ​ധ്യ​സ്​​ഥ​ത​യി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്​​ഥാ​നം മു​ൻ​നി​ര​യി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​മേ​രി​ക്ക​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട രാ​ജ്യ​മാ​ണ്. ഒ​രു​പാ​ട് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ സ​മ്പൂ​ർ​ണ നേ​താ​വാ​ണ്. നേ​താ​ക്ക​ളാ​കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം അ​വ​ർ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ട്’ -അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. Show Full Article

Model bilateral participation in the New Year; Qatar and US to reach new heights