കേരളത്തിന്റെ ഫുട്ബാൾ പാരമ്പര്യം നെഞ്ചേറ്റുന്നത് പ്രവാസികൾ; മന്ത്രി പി.കെ. ബഷീർtext_fields
ദോഹ: കേരളത്തിൻറെ കഴിഞ്ഞകാല ഫുട്ബാൾ പാരമ്പര്യവും ആവേശവും ചോർന്നുപോവാതെ നിലനിർത്തുന്നത് പ്രവാസികൾക്കിടയിലെ ടൂർണമെന്റുകളും ഫുട്ബാൾ പ്രണയവുമാണെന്ന് സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ. ബഷീർ പറഞ്ഞു. ഖത്തർ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാൾ ഫോറം (ഖിഫ്) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഥമ ഈസക്ക മെമ്മോറിയൽ സെവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഗൾഫിലെ ജനസേവന -കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല ഫുട്ബാളിലും എന്നും ഓർമിക്കപ്പെടുന്ന നാമമാണ് കെ. മുഹമ്മദ് ഈസയുടേത്. പ്രവാസികളിൽ ഫുട്ബാൾ ആവേശം നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഈസക്ക വഹിച്ച പങ്ക് എക്കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടും. ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് വ്യവസ്ഥാപിതമായി നടത്തേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്ന മാതൃക കാണിച്ചാണ് ഈസക്ക വിടവാങ്ങുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഖത്തർ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാൾ ഫോറം പ്രസിഡന്റ് ഷറഫ് പി. ഹമീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ടീം അംഗങ്ങളെ മന്ത്രി പരിചയപ്പെടുകയും ബോൾ കിക്കോഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ഫ്രണ്ട്സ് എഫ്.സി, ഹിലാൽ എഫ്.സിയെയും (1-0) ഓർബിറ്റ് എഫ്.സി, മഞ്ഞപ്പടയെയും (4-2) ബൈസന്റൈൻ എഫ്.സി, എമർജൻസ് എഫ്.സിയെയും (2-1) ഒറിക്സ് കാസർകോട്, ഖത്തർ മാസ്റ്റേഴ്സിനെയും (2-0) തോൽപ്പിച്ചു. നവംബർ 20 വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഈഗിൾസ് എന്ന ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഗോൾ രഹിത സമനിലയിലും ഓർബിറ്റക്സി ഫ്രൈഡേ ഫിഫ മഞ്ചേരി എന്ന ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം 1-1 എന്ന നിലയിലും കലാശിച്ചു.