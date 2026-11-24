ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഒമാൻ’ പ്രമോഷന് തുടക്കംtext_fields
ദോഹ: ഒമാൻ ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഖത്തറിലെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഒമാൻ’ പ്രമോഷന് തുടക്കമായി. ഖത്തറിലെ ഒമാൻ എംബസിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പ്രത്യേക പ്രമോഷൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
അൽ ഗറാഫ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഖത്തറിലെ ഒമാൻ അംബാസഡർ സയ്യിദ് അമ്മാർ അബ്ദുല്ല സുൽത്താൻ അൽ ബുസൈദി പ്രമോഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്ലോബൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്ടറും സി.എസ്.ഒയുമായ ഡോ. മുഹമ്മദ് അൽത്താഫ്, പ്രമുഖ ഖത്തരി വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ഒമാൻ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികൾ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
ഒമാന്റെ ഭക്ഷ്യ -നിർമ്മാണ മേഖലയുടെ കരുത്തും വൈവിധ്യവും വിളിച്ചോതുന്ന 400-ലധികം ഒമാനി ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായി ലുലുവിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഗ്രോസറി, പഴം -പച്ചക്കറികൾ, മത്സ്യം, മാംസം, ഫ്രോസൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ബേക്കറി, ഭക്ഷ്യ എണ്ണകൾ, ഡിറ്റർജന്റുകൾ തുടങ്ങി ഭക്ഷ്യ -ഭക്ഷ്യേതര വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിപുലമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 28 വരെ ഖത്തറിലെ എല്ലാ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും പ്രമോഷൻ തുടരും.
ഖത്തറും ഒമാനും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ വ്യാപാര -സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ പ്രമോഷനെന്ന് ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ ഒമാൻ അംബാസഡർ സയ്യിദ് അമ്മാർ അബ്ദുല്ല സുൽത്താൻ അൽ ബുസൈദി പറഞ്ഞു. ഒമാന്റെ ഉൽപ്പാദന മേഖലയുടെ മികവും മത്സരക്ഷമതയും ഖത്തർ വിപണിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മികച്ച അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും ഉൽപ്പാദനവും വിതരണ ശൃംഖലയുടെ കരുത്തും ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളുടെ മുൻഗണനാ വിഷയങ്ങളായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇത്തരം സഹകരണങ്ങൾ പ്രാദേശിക വ്യാപാരം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വാണിജ്യപരമായ പ്രാധാന്യത്തിനപ്പുറം ഖത്തറും ഒമാനും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല സൗഹൃദവും സാംസ്കാരിക ബന്ധവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഒമാൻ’ പ്രമോഷൻ. നവംബർ 28 വരെ ലുലു സ്റ്റോറുകൾ സന്ദർശിച്ച് ഒമാനി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം ആസ്വദിക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.