ദീർഘകാല ഖത്തർ പ്രവാസി അബ്ദുസ്സലാം നിര്യാതനായിtext_fields
ദോഹ: ദീർഘകാല പ്രവാസിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദോഗസ്ഥനുമായിരുന്ന പി.വി. അബ്ദുസ്സലാം (67) ദോഹയിൽ നിര്യതനായി. ഖത്തറിലെ പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ സുപരിചിതനായ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് രാമനാട്ടുകര സ്വദേശിയാണ്. അസുഖ ബാധിതനായി ദോഹയിലെ ഹമദ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സെന്റർ ഫോർ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി (സി.ഐ.സി) ഖത്തർ പ്രവർത്തകനാണ്. ഭാര്യ: ഡോ. സുബൈദ സലാം (റിട്ട. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ, കോഴിക്കോട് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളജ്). മക്കൾ. ആരിഫ് അബ്ദുസ്സലാം (ഹമദ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഖത്തർ), ഡോ. ആബിദ, അഫീഫ, ആയിഷ. മരുമക്കൾ: അഫ്സൽ കുറ്റ്യാടി, നസീം മലപ്പുറം, ഫൈറൂസ മലപ്പുറം. സഹോദരങ്ങൾ: പി.വി. റഹ്മാബി (സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരള), മുബാറക്ക്, സൂഫി ഗായകൻ ജാബിർ സുലൈം (ഇഖ്റ ഹോസ്പിറ്റൽ). നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം അബൂഹമൂർ ഖൽബർസ്ഥാനിൽ സംസ്കാരിച്ചു.