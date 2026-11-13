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    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

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    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്നു
    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം നി​ര്യാ​ത​നാ​യി
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    അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം

    ദോ​ഹ: ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​വാ​സി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ദോ​ഗ​സ്ഥ​നു​മാ​യി​രു​ന്ന പി.​വി. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം (67) ദോ​ഹ​യി​ൽ നി​ര്യ​ത​നാ​യി. ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സു​പ​രി​ചി​ത​നാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് രാ​മ​നാ​ട്ടു​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. അ​സു​ഖ ബാ​ധി​ത​നാ​യി ദോ​ഹ​യി​ലെ ഹ​മ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി (സി.​ഐ.​സി) ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​ണ്. ഭാ​ര്യ: ഡോ. ​സു​ബൈ​ദ സ​ലാം (റി​ട്ട. അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഹോ​മി​യോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്). മ​ക്ക​ൾ. ആ​രി​ഫ് അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം (ഹ​മ​ദ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഖ​ത്ത​ർ), ഡോ. ​ആ​ബി​ദ, അ​ഫീ​ഫ, ആ​യി​ഷ. മ​രു​മ​ക്ക​ൾ: അ​ഫ്സ​ൽ കു​റ്റ്യാ​ടി, ന​സീം മ​ല​പ്പു​റം, ഫൈ​റൂ​സ മ​ല​പ്പു​റം. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: പി.​വി. റ​ഹ്മാ​ബി (സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്ലാ​മി കേ​ര​ള), മു​ബാ​റ​ക്ക്, സൂ​ഫി ഗാ​യ​ക​ൻ ജാ​ബി​ർ സു​ലൈം (ഇ​ഖ്റ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ). ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​ബൂ​ഹ​മൂ​ർ ഖ​ൽ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ൽ സം​സ്കാ​രി​ച്ചു.

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