ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ദേശീയ ഉൽപ്പന്ന വാരത്തിന് തുടക്കംtext_fields
ദോഹ: ഖത്തറിലെ പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനവുമായി വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ച് ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ദേശീയ ഉൽപ്പന്ന വാരം (നാഷണൽ പ്രൊഡക്ട് വീക്ക്) ആരംഭിച്ചു. 'നമ്മുടേത്, നമുക്കായി - ഖത്തറിൽ തുടങ്ങുന്നു' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ ഖത്തറിലെ എല്ലാ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് സ്റ്റോറുകളിലും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, റീട്ടെയിൽ വിപണിയിൽ ഖത്തരി ബ്രാൻഡുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന് സംഭാവന നൽകുക എന്നിവയാണ് ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിലെ നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കോംപറ്റിറ്റീവ്നെസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജർ ഡോ. മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അൽബോഹാഷിം അൽ സയീദ്, നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ജാസിം അൽ കുവാരി എന്നിവർ ചേർന്ന് ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഖത്തർ ഡയറക്ടർ ഷൈജാൻ, റീജനൽ ഡയറക്ടർ ഷാനവാസ്, മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ലുലു മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഖത്തറിന്റെ ഉൽപ്പാദന ശേഷിയെയും സംരംഭകത്വ മികവിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് നവംബർ 15 വരെ ക്യാമ്പയിൻ നീണ്ടുനിൽക്കും. പ്രാദേശിക നിർമ്മാതാക്കൾക്കും വിതരണക്കാർക്കും ഉപഭോക്താക്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും ഇതിലൂടെ അവസരമൊരുങ്ങും. സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ പങ്കാളികളുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ദേശീയ ഉൽപ്പന്ന വാരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രാലയം പ്രതിനിധി ജാസിം അൽ കുവാരി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ദേശീയ ഉൽപ്പന്ന വാരത്തിൽ ഖത്തരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിൽ 75 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായി, ഈ വർഷം കൂടുതൽ നേട്ടം കൈവരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിൽ 1,000-ത്തിലധികം നിർമാതാക്കൾ 2,300-ലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഖത്തറിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പച്ചക്കറികൾ, ചിക്കൻ, മുട്ട, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഫ്രോസൺ ഫുഡ്സ്, ബേക്കറി, ഗ്രോസറി, ഹെൽത്തി ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ഉൽപന്നങ്ങൾ തുടങ്ങി വിപുലമായ ഖത്തരി ഉൽപന്ന ശേഖരമാണ് ലുലുവിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ, ഖത്തറിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 300-ലധികം ലുലു ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദേശീയ ഉൽപ്പന്ന വാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി 'ഷോപ്പ് ആൻഡ് വിൻ' പ്രമോഷനും ലുലു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ അഞ്ചുവരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രമോഷനിലൂടെ ഒരു ലക്ഷം റിയാലിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറുകൾ കരസ്ഥമാക്കാം. ലുലു സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 25 റിയാലോ അതിനുമുകളിലോ തുകക്ക് ഖത്തരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഇ റാഫിൾ കൂപ്പണിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമാകാം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 20 വിജയികൾക്ക് 5,000 റിയാൽ വീതമുള്ള ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറുകൾ സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. ഭാഗ്യശാലികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് ഡിസംബർ 17-ന് ഡി റിങ് റോഡ് ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നടക്കും.