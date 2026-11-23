Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
ഖത്തറിൽ പാർക്കിങ് പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കയാണെന്ന് അറിയാംtext_fields
bookmark_border
News Summary - Know where parking is not allowed in Qatar
ദോഹ: വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനോ നിർത്തിയിടാനോ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. 2026-ലെ ട്രാഫിക് നിയമം നമ്പർ 19-ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 85 പ്രകാരം നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർ ശിക്ഷാ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ 111 പ്രകാരം ഒരു വർഷം വരെ തടവോ, 10,000 റിയാൽ വരെ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷയായി ലഭിക്കാവുന്നതാണെന്ന് മന്ത്രാലയം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
പാർക്കിങ് പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ
- കാൽനട യാത്രക്കാർക്കുള്ള ക്രോസിങ്ങുകൾ (സീബ്രാ ക്രോസിങ്), നടപ്പാതകൾ
- റോഡ് ജങ്ഷനുകളുടെയും കവലകളുടെയും 15 മീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ
- മറ്റുള്ളവരുടെ വീടുകൾ, വസ്തുവകകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവേശന കവാടങ്ങൾക്കും എക്സിറ്റുകൾക്കും മുന്നിൽ
- പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് വാഹനങ്ങളുടെ നീക്കത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള പാർക്കിങ്
- ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള പാർക്കിങ് ഇടങ്ങൾ
- ഫയർ ഹൈഡ്രന്റുകൾക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ്സ്റ്റേഷനുകൾക്കും സമീപമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story