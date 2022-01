പിഞ്ചുമക്കൾ ഉമ്മയെ ചോദിക്കുന്നു; വേദനയോടെ ഉറ്റവർ

cancel camera_alt ലഫ്​സിനയുടെ മൃതദേഹം നരിപ്പറ്റ മുള്ളമ്പത്ത്​ മണ്ടോകണ്ടിയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചപ്പോൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദോഹ: സഹീറും ലഫ്​സിനയും ഒന്നിച്ചുകണ്ട സ്വപ്നമായിരുന്നു നരിപ്പറ്റ പഞ്ചായത്തിലെ മുള്ളമ്പത്ത്​ തിനൂരിൽ തറവാട്​ വീടിനോടു ചേർന്ന്​ പണിപൂർത്തിയാവുന്ന ഭവനം. തറവാട്​ വീട്​ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടെ പുതുക്കിപ്പണിത്​, ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഗൃഹപ്രവേശം നടത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലുമായിരുന്നു. സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തുകൂട്ടുന്നതിനിടെയാണ്​ ഇടിത്തീപോലെ ദുരന്തമെത്തുന്നത്​. ആ വീടിന്‍റെ മുറ്റത്തേക്ക് നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക്​ നടുവിലേക്ക്​​ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എത്തിയത്​ ​ലഫ്​സിനയുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരം.

ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഖത്തറിലെ ഐൻ ഖാലിദിലെ താമസ്ഥലത്ത് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ്​ മരിച്ച ലഫ്​സിന സുബൈറിന്‍റെ വേർപാടിന്‍റെ വേദനയിലായിരുന്നു നാദാപുരം വാണിമേലിലെയും തിനൂരിലെയും ഖത്തറിലെയുമെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവർ. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്​പ്രസ്​ വിമാനത്തിൽ പുറപ്പെട്ട മൃതദേഹം രാവിലെ ആറരയോടെയാണ്​ ​കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്​. അവിടെനിന്നും ആംബുലൻസിൽ നാദാപുരത്തെ വീട്ടിലേക്ക്​. ബുധനാഴ്ച രാത്രി മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞതുമുതൽ ലഫ്​സിനയും, മാതാവിന്‍റെ സ്​നേഹച്ചിറകറ്റ മൂന്ന്​ പിഞ്ചുമക്കളും ആ നാടിന്‍റെ നൊമ്പരമായി മാറി. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ വീട്ടിലേക്ക്​ സമാശ്വാസവുമായെത്തിയ ജനക്കൂട്ടം, മൃതദേഹമെത്തിയപ്പോൾ സാഗരമായി ഒഴുകി. എട്ടരയോടെ വീട്ടിലെത്തിച്ച ശേഷം, ഏതാനും സമയം മാത്രം ബന്ധുക്കൾക്കായി ദർശനത്തിനുവെച്ചു. മയ്യിത്തിനൊപ്പം അതേവിമാനത്തിൽ ദോഹയിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ട സഹീറും മക്കളും തൊട്ടുമുമ്പായി വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. രണ്ടുദിവസമായി ഉമ്മയുടെ സാമീപ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട മക്കൾ അവസാനമായി കാണാനെത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുനിറച്ചു. ആറു വയസ്സുകാരനായ മൂത്തമകൻ അദാൻ മുഹമ്മദും രണ്ടര വയസ്സുകാരിയായ ഐദ ഖദീജയും ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ ഐദിൻ ഉസ്മാനും ഉമ്മയെ തേടുമ്പോൾ ഉത്തരമില്ലാതെ ഉറ്റവരും പാടുപെട്ടു. അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ മാത്രം കാണിച്ച ശേഷം മണ്ടോകണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക്​. വൻ ജനാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മയ്യിത്ത്​ നമസ്കാരവും ഖബറടക്കവും നടന്നു. ഖത്തറിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിന്‍റെയാകെ നൊമ്പരമായി മാറിയാണ്​ ലഫ്​സിന പറക്കമുറ്റാത്ത പിഞ്ചുമക്കളെയും പ്രിയതമൻ സഹീറിനെയും തനിച്ചാക്കി മണ്ണോടുചേർന്നത്​. മസ്കത്തിൽ പ്രവാസിയായ ലഫ്​സിനയുടെ ​പിതാവ്​ വാണിമേൽ ചേന്നാട്ട്​ സുബൈർ അവധിക്കായി നാട്ടിലെത്തിയതായിരുന്നു. ഖമർലൈലയാണ്​ മാതാവ്​. കഴിഞ്ഞ ആറുവർഷമായി ഖത്തറിൽ കുടുംബസമേതമുള്ള സഹീറും ലഫ്​സിനയും മക്കളുമെല്ലാം സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഏറെ പ്രിയങ്കരരായിരുന്നു. ദുരന്തത്തിലും സഹീറിനും മക്കൾക്കും താങ്ങായി ഖത്തറിലെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുടെ സാമീപ്യമുണ്ടായിരുന്നു. Show Full Article

News Summary -

kids ask Umma; Those who are in pain