കതാറ ചിൽഡ്രൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കം; പ്രവേശനം സൗജന്യംtext_fields
ദോഹ: കുട്ടികൾക്കായി കലയും അറിവും വിനോദവും ഒത്തുചേരുന്ന 'ചിൽഡ്രൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ 2026'-ന് കതാറ കൾച്ചറൽ വില്ലേജ് ഒരുങ്ങി. 'നിങ്ങളുടെ മുദ്ര പതിപ്പിക്കുക' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നവംബർ 21 വരെ കതാറ കോർണിഷിലാണ് മേള അരങ്ങേറുന്നത്.
കുട്ടികളുടെ തനതായ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയാനും അവരെ ക്രിയാത്മകമായി വളർത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിറങ്ങളും ഭാവനയും സാങ്കേതികവിദ്യയും സമന്വയിക്കുന്ന വേറിട്ട അനുഭവങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമായി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
മേളയിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന് 'കളർ പ്ലാസ'യാണ്. ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കൂറ്റൻ ക്യൂബിൽ കഴുകിക്കളയാവുന്ന വാട്ടർ കളറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാം. കുട്ടികളുടെ ഭാവനകൾ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു കൂട്ടായ കലാസൃഷ്ടിയായി ഈ ക്യൂബ് മാറും. 4 മുതൽ 7 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കും 8 മുതൽ 14 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കുമായി പ്രത്യേകം ശിൽപശാലകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗ്രഹങ്ങളെയും അടുത്തറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന 'സ്പേസ് കളേഴ്സ്' ശിൽപശാല ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. കതാറ കോർണിഷിൽ വൈകീട്ട് 4 മണി മുതൽ രാത്രി 8 മണി വരെയാണ് മേള നടക്കുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാണ്.