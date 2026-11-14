ഐ.ടി.യു പ്ലീനിപൊട്ടൻഷറി സമ്മേളനം; ആഗോള ഡിജിറ്റൽ അന്തരം കുറക്കണം -സെക്രട്ടറി ജനറൽ

ഐ.ടി.യു പ്ലീനിപൊട്ടൻഷറി സമ്മേളനം; ആഗോള ഡിജിറ്റൽ അന്തരം കുറക്കണം -സെക്രട്ടറി ജനറൽtext_fields
ദോഹ: ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സഹകരണം, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയന്റെ (ഐ.ടി.യു) 2026-ലെ പ്ലീനിപൊട്ടൻഷ്യറി സമ്മേളനത്തിന് ദോഹയിൽ തുടക്കം. 194 അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.
ദോഹ എക്സിബിഷൻ ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ (ഡി.ഇ.സി.സി) നടക്കുന്ന സമ്മേളനം നവംബർ 27 വരെ തുടരും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 200 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലെന്നും, ആഗോളതലത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ അന്തരം അടിയന്തരമായി നികത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഐ.ടി.യു സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡോറിൻ ബോഗ്ഡാൻ മാർട്ടിൻ വ്യക്തമാക്കി.
നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് വർധിപ്പിച്ചതു കൊണ്ട് മാത്രം ഡിജിറ്റൽ അന്തരം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല. ആഗോളതലത്തിൽ 4ജി നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് 90 ശതമാനത്തിലധികമാണ്, എന്നിട്ടും 200 കോടി ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾക്ക് പുറത്താണ്.
ഇന്റർനെറ്റ് ചെലവ് കുറക്കുക, വിശ്വാസ്യതയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുക, സാങ്കേതിക നൈപുണ്യം നൽകുക തുടങ്ങിയ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഇവരെ ഓൺലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നും ബോഗ്ഡാൻ മാർട്ടിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ഡോ. ചന്ദ്രശേഖർ പെമ്മസാനി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമ്മേളനവും ചർച്ചകളും തുടരും.
"ടെലികോം നയരൂപീകരണത്തിൽ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടാകണം'
ദോഹ: ആഗോള ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദോഹയിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയൻ പ്ലീനിപൊട്ടൻഷ്യറി സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചേർന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഐ.ടി.യു ഗ്രൂപ്പ് മന്ത്രിതല യോഗത്തിലാണ് ഇന്ത്യ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾ മുതൽ ചെറിയ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ വരെയുള്ള 56 രാജ്യങ്ങളും ലോകജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോമൺവെൽത്ത് കൂട്ടായ്മക്ക് ആഗോള ടെലികോം മേഖലയിൽ വലിയ പ്രധാന്യമുണ്ടന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി.
എല്ലാവർക്കും താങ്ങാനാവുന്ന ചെലവിൽ ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കുക, വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്പെക്ട്രം സാറ്റലൈറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക, ടെലികോം തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നത് മുതൽ സമുദ്രാന്തര കേബിളുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കൽ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ഡോ. ചന്ദ്രശേഖർ പെമ്മസാനി മുന്നോട്ടുവെച്ചു. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സുരക്ഷിതവും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ടെലികോം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി.