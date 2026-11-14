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    ഐ.ടി.യു പ്ലീനിപൊട്ടൻഷറി സമ്മേളനം; ആഗോള ഡിജിറ്റൽ അന്തരം കുറക്കണം -സെക്രട്ടറി ജനറൽ

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    "ടെ​ലി​കോം ന​യ​രൂ​പീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ വി​ക​സ്വ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ങ്കു​ണ്ടാ​ക​ണം'
    ഐ.ടി.യു പ്ലീനിപൊട്ടൻഷറി സമ്മേളനം; ആഗോള ഡിജിറ്റൽ അന്തരം കുറക്കണം -സെക്രട്ടറി ജനറൽ
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    ഐ.ടി.യു പ്ലീനിപൊട്ടൻഷ്യറി സമ്മേളനത്തിൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡോറിൻ ബോഗ്ഡാൻ മാർട്ടിൻ സംസാരിക്കുന്നു

    ദോഹ: ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സഹകരണം, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയന്റെ (ഐ.ടി.യു) 2026-ലെ പ്ലീനിപൊട്ടൻഷ്യറി സമ്മേളനത്തിന് ദോഹയിൽ തുടക്കം. 194 അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

    ദോഹ എക്സിബിഷൻ ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ (ഡി.ഇ.സി.സി) നടക്കുന്ന സമ്മേളനം നവംബർ 27 വരെ തുടരും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 200 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലെന്നും, ആഗോളതലത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ അന്തരം അടിയന്തരമായി നികത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഐ.ടി.യു സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡോറിൻ ബോഗ്ഡാൻ മാർട്ടിൻ വ്യക്തമാക്കി.

    നെറ്റ്‌വർക്ക് കവറേജ് വർധിപ്പിച്ചതു കൊണ്ട് മാത്രം ഡിജിറ്റൽ അന്തരം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല. ആഗോളതലത്തിൽ 4ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് കവറേജ് 90 ശതമാനത്തിലധികമാണ്, എന്നിട്ടും 200 കോടി ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾക്ക് പുറത്താണ്.

    ഇന്റർനെറ്റ് ചെലവ് കുറക്കുക, വിശ്വാസ്യതയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുക, സാങ്കേതിക നൈപുണ്യം നൽകുക തുടങ്ങിയ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഇവരെ ഓൺലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നും ബോഗ്ഡാൻ മാർട്ടിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ഡോ. ചന്ദ്രശേഖർ പെമ്മസാനി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമ്മേളനവും ചർച്ചകളും തുടരും.

    "ടെ​ലി​കോം ന​യ​രൂ​പീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ വി​ക​സ്വ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ങ്കു​ണ്ടാ​ക​ണം'

    ദോ​ഹ: ആ​ഗോ​ള ടെ​ലി​ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വി​ക​സ്വ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടെ​ലി​ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ യൂ​ണി​യ​ൻ പ്ലീ​നി​പൊ​ട്ട​ൻ​ഷ്യ​റി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചേ​ർ​ന്ന കോ​മ​ൺ​വെ​ൽ​ത്ത് ഐ.​ടി.​യു ഗ്രൂ​പ്പ് മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    വ​ലി​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ മു​ത​ൽ ചെ​റി​യ ദ്വീ​പ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള 56 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ലോ​ക​ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്നും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന കോ​മ​ൺ​വെ​ൽ​ത്ത് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക് ആ​ഗോ​ള ടെ​ലി​കോം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട​ന്നും യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന ചെ​ല​വി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, വി​ക​സ്വ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്പെ​ക്ട്രം സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക, ടെ​ലി​കോം ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ സ​മു​ദ്രാ​ന്ത​ര കേ​ബി​ളു​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്ര ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന, ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് വ​കു​പ്പ് സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ പെ​മ്മ​സാ​നി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തു​മാ​യ ടെ​ലി​കോം അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കോ​മ​ൺ​വെ​ൽ​ത്ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

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    News Summary - ITU Plenipotentiary Conference 2026 Begins in Doha
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