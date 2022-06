വിജ്ഞാനമാണ് മനുഷ്യന് ഔന്നത്യം നൽകുന്നത് -ഡോ. ബദ്റാൻ ബിൻ ലെഹസ്സൻ

cancel camera_alt ദോ​ഹ അ​ല്‍മ​ദ്‌​റ​സ അ​ൽ ഇ​സ്ലാ​മി​യ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം

By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദോഹ: മനുഷ്യനെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതും അവനെ മഹത്തായ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റുന്നതും വിജ്ഞാനമാണെന്ന് ഖത്തർ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിലെ റിസർച് പ്രഫസർ ഡോ. ബദ്റാൻ ബിൻ ലെഹസ്സൻ. ദോഹ അല്‍ മദ്‌റസ അൽ ഇസ്ലാമിയ്യയിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെയും കേരള മദ്റസ എജുക്കേഷൻ ബോർഡ് (കെ.എം.ഇ.ബി) ഏപ്രിലിൽ നടത്തിയ ഏഴാംക്ലാസ് പൊതുപരീക്ഷയില്‍ ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങിയവരെയും അനുമോദിക്കുന്ന സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 'ഇസ്അലുൽ ഫിർദൗസ്' (സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നതസ്ഥാനം തേടൂ) എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഐഡിയൽ ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂളിൽ നടന്ന ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തിലാണ് അനുമോദന ചടങ്ങ് നടന്നത്. മദ്റസ രക്ഷാധികാരിയും സെന്റർ ഫോർ ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റി (സി.ഐ.സി) പ്രസിഡന്റുമായ ഖാസിം ടി.കെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. ദോഹ അല്‍ മദ്‌റസ അൽ ഇസ്ലാമിയ്യ പ്രിന്‍സിപ്പൽ ഡോ. അബ്ദുല്‍ വാസിഅ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സി.ഐ.സി വിദ്യാഭാസ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ കെ.സി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, മുൻ ഡയറക്ടർ അൻവർ ഹുസൈൻ, ദോഹ അല്‍ മദ്‌റസ അൽ ഇസ്ലാമിയ്യ മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രസിഡന്റ് ബിലാൽ ഹരിപ്പാട്, സെക്കൻഡറി ക്ലാസ് ഇൻചാർജ് സുഹൈൽ ശാന്തപുരം എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. രക്ഷിതാക്കളെ പ്രതിനിധാനംചെയ്ത് അലവിക്കുട്ടി സംസാരിച്ചു. വിദ്യാർഥികളിൽനിന്നും ഇഹാബ് നൗഷാദ്, സന അനീസ് എന്നിവരും സംസാരിച്ചു.ബ്രാഡ്മ ഗ്രൂപ് ചെയർമാൻ കെ.എൽ. ഹാഷിം ഹാജി, ഓട്ടോ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഷിയാസ് കൊട്ടാരം, വക്ര അൽ മദ്‌റസ അൽ ഇസ്‌ലാമിയ പ്രിൻസിപ്പൽ ആദം എം.ടി, സ്കോളേഴ്സ് അൽ മദ്‌റസ അൽ ഇസ്‌ലാമിയ പ്രിൻസിപ്പൽ മുജീബ് കെ.എൻ, അൽഖോർ അൽമദ്‌റസ അൽ ഇസ്‌ലാമിയ പ്രതിനിധി മുഈനുദ്ദീൻ എന്നിവർ വിശിഷ്ട അതിഥികളായിരുന്നു. സെക്കൻഡറി വിഭാഗം തലവൻ മുഹമ്മദലി ശാന്തപുരം സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. യു.പി വിഭാഗം തലവൻ സിദ്ദീഖ് എം.ടി സമാപന പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. മദ്റസ വിദ്യാർഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികളും സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു.

അക്കാദമിക് കോഓഡിനേറ്റർ ഉഥ്മാൻ പുലാപ്പറ്റ, അഡ്മിൻ കോഓഡിനേറ്റർ മുഷ്താഖ്, എൽ.പി സെഷൻ ഹെഡ് സി.കെ. അബ്ദുൽ കരീം, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ശറഫുദ്ദീൻ ടി എന്നിവർ പ്രോഗ്രാമിന് നേതൃത്വം നൽകി. Show Full Article

It is knowledge that gives superiority to man -Dr. Badran bin Lehassan