ഇന്ത്യ -ജി.സി.സി ചർച്ച കൊച്ചിയിൽtext_fields
ദോഹ: ഇന്ത്യ -ജി.സി.സി നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്കും സംവാദങ്ങൾക്കും വേദിയാകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം ‘കൊച്ചി ഡയലോഗ് 2026’ നവംബർ 18 മുതൽ 20 വരെ താജ് വിവാന്ത ഹോട്ടലിൽ നടക്കും. നൂതനവും സംയോജിതവുമായ ഇന്ത്യ -ജി.സി.സി പങ്കാളിത്തം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫോറത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി കീർത്തി വർദ്ധൻ സിങ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.
ആറ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള അംബാസഡർമാർ, നയതന്ത്രജ്ഞർ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ, നയരൂപകർത്താക്കൾ, വ്യവസായ പ്രമുഖർ, നിക്ഷേപകർ എന്നിവർ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമാകും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള പോളിസി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഡിവിഷനുമായി സഹകരിച്ച് കൊച്ചിയിലെ സെന്റർ ഫോർ പബ്ലിക് പോളിസി റിസർച്ച് ആണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയും ജി.സി.സിയും തമ്മിലുള്ള പൊതുവായ മുൻഗണനകളെക്കുറിച്ചും പ്രായോഗിക സഹകരണ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് സമ്മേളനം വഴിയൊരുക്കും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ, വി. മുരളീധരൻ എം.എൽ.എ, സിയാൽ എം.ഡി എസ്. സുഹാസ്, പി.എസ്. ഗംഗാധർ, മുൻ യു.എ.ഇ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ സംഞ്ജയ് സുധീർ, സഅദ് ഉഖ്ല അൽ അലാതി (കുവൈത്ത് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം) തുടങ്ങിയവർ കൊച്ചി ഡയലോഗ് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കും.