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    ഇ​ന്ത്യ -ജി.​സി.​സി ച​ർ​ച്ച കൊ​ച്ചി​യി​ൽ

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    ഇ​ന്ത്യ -ജി.​സി.​സി ച​ർ​ച്ച കൊ​ച്ചി​യി​ൽ
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    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ -ജി.​സി.​സി ന​യ​ത​ന്ത്ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കും സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​നം ‘കൊ​ച്ചി ഡ​യ​ലോ​ഗ് 2026’ ന​വം​ബ​ർ 18 മു​ത​ൽ 20 വ​രെ താ​ജ് വി​വാ​ന്ത ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ക്കും. നൂ​ത​ന​വും സം​യോ​ജി​ത​വു​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ -ജി.​സി.​സി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫോ​റ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി കീ​ർ​ത്തി വ​ർ​ദ്ധ​ൻ സി​ങ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ആ​റ് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ, ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​ർ, ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ന​യ​രൂ​പ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ, വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ, നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള പോ​ളി​സി പ്ലാ​നി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച് ഡി​വി​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കൊ​ച്ചി​യി​ലെ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ പ​ബ്ലി​ക് പോ​ളി​സി റി​സ​ർ​ച്ച് ആ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യും ജി.​സി.​സി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പൊ​തു​വാ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്രാ​യോ​ഗി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മേ​ള​നം വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും. ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി റോ​ജി എം. ​ജോ​ൺ, വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ, സി​യാ​ൽ എം.​ഡി എ​സ്. സു​ഹാ​സ്, പി.​എ​സ്. ഗം​ഗാ​ധ​ർ, മു​ൻ യു.​എ.​ഇ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സം​ഞ്ജ​യ് സു​ധീ​ർ, സ​അ​ദ് ഉ​ഖ്ല അ​ൽ അ​ലാ​തി (കു​വൈ​ത്ത് ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ കൊ​ച്ചി ഡ​യ​ലോ​ഗ് ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

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    News Summary - India-GCC talks in Kochi
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