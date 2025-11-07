ഐ.സി.ബി.എഫ് ‘ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സ്’ പഠന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു

ഐ.സി.ബി.എഫ് ‘ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സ്’ പഠന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ദോഹ: ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനായി ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റി ബെനവലന്റ് ഫോറം (ഐ.സി.ബി.എഫ്) ‘ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സ്’ എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക പഠന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.
ഐ.സി.ബി.എഫ് ഓഫിസിലെ കാഞ്ചാണി ഹാളിൽ, വിവിധ അസോസിയേറ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രതിനിധികളുടെയും കമ്യൂണിറ്റി നേതാക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ നടന്ന പരിപാടി സദസ്യർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധയും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളായ എ.ഐ, ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നീ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധയുമായ ഡോ. ശ്രേയാ ചതോപാധ്യായ പഠന ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി.
ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറിയും (തൊഴിൽ, കമ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ, വിസ, ഒ.സി.ഐ) ഐ.സി.ബി.എഫ് കോഓഡിനേറ്റിങ് ഓഫിസറുമായ ഡോ. ഈഷ് സിങ്ങാൾ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു.
ഡോ. ശ്രുതി വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിതയാത്രയെ കൃത്യവും ഹ്രസ്വവുമായി അവതരിപ്പിച്ചു. ഐ.സി.ബി.എഫ് പ്രസിഡന്റ് ഷാനവാസ് ബാവ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ കെ.എസ്. പ്രസാദ്, പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ.വി. ബോബൻ, മറ്റു വിവിധ സമൂഹ നേതാക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റഷീദ് അഹമ്മദ് അതിഥിയായ ഡോ. ശ്രേയയെ പരിചയപ്പെടുത്തി. പ്രസിഡന്റ് ഷാനവാസ് ബാവ അതിഥിക്ക് മെമന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപക് ഷെട്ടിയുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തോടെ ആരംഭിച്ച ചടങ്ങിൽ സെക്രട്ടറി ജാഫർ തയ്യിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു.
എം.സി അംഗങ്ങളായ മണി ഭാരതി, ശങ്കർ ഗൗഡ്, ഇർഫാൻ അൻസാരി, മിനി സിബി, ഖാജാ നിസാമുദ്ദീൻ, നീലാംബരി എസ്, അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ അംഗം സതീഷ് വി. എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
