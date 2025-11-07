Begin typing your search above and press return to search.
    ഐ.സി.ബി.എഫ് ‘ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സ്’ പഠന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ‘ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഡീ​റ്റോ​ക്സ്’ പ​ഠ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ബെ​ന​വ​ല​ന്റ് ഫോ​റം (ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്) ‘ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഡീ​റ്റോ​ക്സ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ​ഠ​ന പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ഓ​ഫി​സി​ലെ കാ​ഞ്ചാ​ണി ഹാ​ളി​ൽ, വി​വി​ധ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ​ഡ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി സ​ദ​സ്യ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്ര​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ദ​ഗ്ധ​യും നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളാ​യ എ.​ഐ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മേ​ഷ​ൻ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​യു​മാ​യ ഡോ. ​ശ്രേ​യാ ച​തോ​പാ​ധ്യാ​യ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും (തൊ​ഴി​ൽ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ, വി​സ, ഒ.​സി.​ഐ) ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റി​ങ് ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​ഈ​ഷ് സി​ങ്ങാ​ൾ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഡോ. ​ശ്രു​തി വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​യാ​ത്ര​യെ കൃ​ത്യ​വും ഹ്ര​സ്വ​വു​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ഡ്വൈ​സ​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​എ​സ്. പ്ര​സാ​ദ്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​വി. ബോ​ബ​ൻ, മ​റ്റു വി​വി​ധ സ​മൂ​ഹ നേ​താ​ക്ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​തി​ഥി​യാ​യ ഡോ. ​ശ്രേ​യ​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ അ​തി​ഥി​ക്ക് മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ​ക് ഷെ​ട്ടി​യു​ടെ സ്വാ​ഗ​ത പ്ര​സം​ഗ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ ത​യ്യി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എം.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ണി ഭാ​ര​തി, ശ​ങ്ക​ർ ഗൗ​ഡ്, ഇ​ർ​ഫാ​ൻ അ​ൻ​സാ​രി, മി​നി സി​ബി, ഖാ​ജാ നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, നീ​ലാം​ബ​രി എ​സ്, അ​ഡ്വൈ​സ​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം സ​തീ​ഷ് വി. ​എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

