ബീച്ചുകളിലും പാർക്കിലും വൻ തിരക്ക്​

cancel camera_alt സീെലൈൻ ബീച്ചിൽ പെരുന്നാൾ അവധി ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ സന്ദർശകര​ുടെ തിരക്ക് By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദോഹ: പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ സ്വദേശികളും വിദേശികളും കൂട്ടമായിറങ്ങിയതോടെ ബീച്ചുകളിലും പാർക്കുകളിലും വൻ തിരക്ക്​. പെരുന്നാൾ ദിനമായ തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ്​ കൂടുതൽപേരുമെത്തിയത്​. ചൊവ്വാഴ്ച, സ്വകാര്യ-സർക്കാർ മേഖലകളിൽ അവധിയായതോടെ സീലൈൻ, ദുഖാൻ, അൽ ഖാരിജ്​, വക്​റ തുടങ്ങിയ ബീച്ചുകളിൽ അഭൂതപൂർവമായ തിരക്ക്​ അനുഭവപ്പെട്ടു. ​തിരക്ക്​ കുറക്കാനും മറ്റുമായി കുടുംബങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും മാത്രമായി പ്രവേശനം നിയ​ന്ത്രിച്ച്​ ഏതാനും ബീച്ചുകളും തുറന്നു നൽകിയിരുന്നു. ഇവിടങ്ങളിലും വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണെത്തിയത്​. എന്നാൽ, കർശനമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുമായി പൊലീസ്​ ജാഗ്രത പാലിച്ചു.

Show Full Article

News Summary -

Huge crowds on the beaches and in the park