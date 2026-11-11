യാത്രക്കാർക്ക് കാഴ്ചാനുഭവം ഒരുക്കി ഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം

യാത്രക്കാർക്ക് കാഴ്ചാനുഭവം ഒരുക്കി ഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളംtext_fields
ദോഹ: ഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേറിട്ടൊരു കാഴ്ചാനുഭവം ഒരുക്കി അധികൃതർ. ദോഹ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി സഹകരിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്രദർശന കേന്ദ്രത്തിൽ യാത്രക്കാർക്ക് 'മെയ്ഡ് ഇൻ ഖത്തർ' ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ കാണാം. സിനിമ കാണുന്നതിനൊപ്പം സൗജന്യമായി പോപ്കോണും ലഭിക്കും. ഡിസംബർ 27 വരെ തുടരുന്ന പ്രദർശനത്തിലൂടെ ഖത്തറിലെ ഖത്തറിലെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയെ അടുത്തറിയാൻ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാർക്ക് അവസരമൊരുങ്ങും.
ഖത്തറിലെ പ്രാദേശിക ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകരുടെയും ഖത്തർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധായകരുടെയും സൃഷ്ടികൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യാത്രക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കോൺകോഴ്സ് ഡി -യിൽ ലാൻകോം കഫേക്ക് സമീപമാണ് സ്ക്രീനിങ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിമാനയാത്രക്കായി നേരത്തെ എത്തുന്നവർക്കും ട്രാൻസിറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രദർശന സമയത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.