ജി.സി.സി റെയിൽവേ പൊതുകരാർ ഒപ്പുവെച്ചു: സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പുമായി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ

ജി.സി.സി റെയിൽവേ പൊതുകരാർ ഒപ്പുവെച്ചു: സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പുമായി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾtext_fields
ദോഹ: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ ഗതാഗത -വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ നിർണ്ണായക നാഴികക്കല്ലാകുന്ന ജി.സി.സി റെയിൽവേ പദ്ധതിയുടെ പൊതു കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച് രാജ്യങ്ങൾ. ബഹ്റൈനിൽ നടന്ന ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലെ ഗതാഗത മന്ത്രിമാരുടെ 30ാമത് യോഗത്തിലാണ് കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത്. ചടങ്ങിൽ ബഹ്റൈൻ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫ നേതൃത്വം വഹിച്ചു.
ചടങ്ങിൽ ഖത്തർ ഗതാഗത മന്ത്രി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല ബിൻ മുഹമ്മദ് ആൽ ഥാനിയുടെയും മറ്റ് ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലെ ഗതാഗത മന്ത്രിമാരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അംഗരാജ്യങ്ങളെ ജി.സി.സി റെയിൽവേ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പൊതു കരാർ, പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന രൂപരേഖ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പഠനം എന്നിവ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു.
പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഗൾഫ് റെയിൽവേ അതോറിറ്റിയുമായുള്ള ജി.സി.സി അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണം കരാർ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നു. റെയിൽവേ മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കുക, അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുക, പദ്ധതിയുടെ നടപ്പാക്കലും പ്രവർത്തനവും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക എന്നീ ചുമതലകളുള്ള ഗൾഫ് റെയിൽവേ അതോറിറ്റി പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേഗം കൂടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ആറ് ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന, ഏകദേശം 2,117 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള സംയോജിത റെയിൽവേ ശൃംഖലയാണ് ജി.സി.സി റെയിൽവേ. കുവൈത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സൗദി അറേബ്യ, ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ, യു.എ.ഇ എന്നിവയിലൂടെ കടന്നുപോയി ഒമാനിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് പാത. 2030 ഡിസംബറോടെ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള യാത്രയും ചരക്കു നീക്കവും സുഗമമാക്കൽ, വ്യാപാരം കാര്യക്ഷമമാക്കൽ, ഗതാഗത -ഷിപ്പിങ് സമയവും ചെലവും കുറക്കൽ, ഗതാഗത -ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൽ എന്നിവ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
വ്യാപാരം, ഗതാഗതം, വ്യവസായം, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ടൂറിസം എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കൽ, ഗൾഫ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. വ്യാപാരം -വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവക്കായി ബദൽ ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരുക്കൽ, പ്രാദേശിക ഗതാഗത സംവിധാനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവക്കും പദ്ധതി സഹായകമാകും.
സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പ് -ജി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി
ദോഹ: ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗതാഗത മേഖലയിലെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും റെയിൽവേ ഗതാഗത സംവിധാനം ക്രമീകരിക്കുന്നതിലും ജി.സി.സി റെയിൽവേ പദ്ധതി സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണെന്ന് ജി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജാസിം അൽ ബുദൈവി പറഞ്ഞു. ജി.സി.സി അംഗരാജ്യങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംയോജിത റെയിൽ ശൃംഖല യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനും, രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാനും പദ്ധതി സഹായിക്കും.
ഈ തന്ത്രപ്രധാന പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയ ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഗൾഫ് റെയിൽവേ അതോറിറ്റിയെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. പരസ്പര സംയോജിത ഗതാഗത സംവിധാനത്തിലൂടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും പ്രാദേശിക സമൃദ്ധിയും കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ജാസിം അൽ ബുദൈവി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.