സൗഹൃദ ഫുട്ബാൾ മാച്ച്; ആസ്ത്രേലിയക്ക് വിജയംtext_fields
ദോഹ: വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന സൗഹൃദ ഫുട്ബാൾ മത്സരത്തിൽ ആസ്ത്രേലിയയോട് എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ട് ഖത്തർ. അബ്ദുല്ല ബിൻ ഖലീഫ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽതന്നെ ആസ്ത്രേലിയ മൂന്ന് ഗോളുകളും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ റിലി മക്ഗ്രീയിലൂടെ ആസ്ത്രേലിയ ലീഡ് നേടി.
ഖത്തർ ഗോൾകീപ്പർ മഹ്മൂദ് അബുനദയുടെ പിഴവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പന്ത് തട്ടിയെടുത്ത് മക്ഗ്രീ അനായാസം വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു. 32ാം മിനിറ്റിൽ ഖത്തറിന്റെ പ്രതിരോധ നിരയെ മറികടന്ന് കുസിനി യെംഗിയും, 40-ാം മിനിറ്റിൽ നെസ്റ്റോറി ഇറാങ്കുണ്ടും ആസ്ത്രേലിയക്കായി ഗോൾ നേടി ലീഡ് ഉയർത്തി.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളി തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഖത്തർ പരിശീലകൻ ജുലെൻ ലോപെറ്റോഗി ആറ് പകരക്കാരെ കളത്തിലിറക്കി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിലും ഖത്തറിന് പക്ഷെ, ഗോൾ നേടാനായില്ല. ചൊവ്വാഴ്ച അബ്ദുല്ല ബിൻ ഖലീഫ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന അടുത്ത സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ഖത്തർ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ നേരിടും.