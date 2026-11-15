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    സൗ​ഹൃ​ദ ഫു​ട്ബാ​ൾ മാച്ച്; ആ​സ്‌​ത്രേ​ലി​യ​ക്ക് വി​ജ​യം

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    എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്നു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​നെ പ​രാ​ജ​യപ്പെടുത്തി
    സൗ​ഹൃ​ദ ഫു​ട്ബാ​ൾ മാച്ച്; ആ​സ്‌​ത്രേ​ലി​യ​ക്ക് വി​ജ​യം
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    ആ​സ്‌​ത്രേ​ലി​യ​ -ഖ​ത്ത​ർ സൗഹൃദ ഫുട്ബാൾ മത്സരത്തിൽനിന്ന്


    ദോ​ഹ: വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​സ്‌​ത്രേ​ലി​യ​യോ​ട് എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട് ഖ​ത്ത​ർ. അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ​ത​ന്നെ ആ​സ്‌​ത്രേ​ലി​യ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ളും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ഞ്ചാം മി​നി​റ്റി​ൽ റി​ലി മ​ക്ഗ്രീ​യി​ലൂ​ടെ ആ​സ്‌​ത്രേ​ലി​യ ലീ​ഡ് നേ​ടി.

    ഖ​ത്ത​ർ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ മ​ഹ്മൂ​ദ് അ​ബു​ന​ദ​യു​ടെ പി​ഴ​വി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച പ​ന്ത് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത് മ​ക്ഗ്രീ അ​നാ​യാ​സം വ​ല​യി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 32ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര​യെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് കു​സി​നി യെം​ഗി​യും, 40-ാം മി​നി​റ്റി​ൽ നെ​സ്റ്റോ​റി ഇ​റാ​ങ്കു​ണ്ടും ആ​സ്ത്രേ​ലി​യ​ക്കാ​യി ഗോ​ൾ നേ​ടി ലീ​ഡ് ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ ക​ളി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ജു​ലെ​ൻ ലോ​പെ​റ്റോ​ഗി ആ​റ് പ​ക​ര​ക്കാ​രെ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ക്കി. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഖ​ത്ത​റി​ന് പ​ക്ഷെ, ഗോ​ൾ നേ​ടാ​നാ​യി​ല്ല. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ടു​ത്ത സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യെ നേ​രി​ടും.

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    News Summary - Friendly football match; victory for Australia
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