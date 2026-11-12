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    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ -17 ലോ​ക​ക​പ്പ്; സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

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    വി​ധ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ലോ​കോ​ത്ത​ര അ​നു​ഭ​വം ഒ​രു​ക്കു​മെന്ന് എൽ.ഒ.സി
    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ -17 ലോ​ക​ക​പ്പ്; സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
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    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ -17 ലോ​ക​ക​പ്പിലെ വിവിധ പങ്കാളികൾ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചപ്പോൾ

    ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ -17 ലോ​ക​ക​പ്പി​നു​ള്ള സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രു​മാ​യി ലോ​ക്ക​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് നാ​ല് പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പ് ക​രാ​റു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ടൂ​റി​സം സ്പോ​ൺ​സ​ർ വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ, ടെ​ലി​കോം സ്പോ​ൺ​സ​ർ ഉ​രീ​ദു ഖ​ത്ത​ർ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ആ​സ്പെ​റ്റാ​ർ, റി​ക്ക​വ​റി സ്പോ​ൺ​സ​ർ ആ​ർ.​സി.​വി.​ആ​ർ.​വൈ ക്ല​ബ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യാ​ണ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    ന​വം​ബ​ർ 19 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 13 വ​രെ ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ കോം​പ​റ്റീ​ഷ​ൻ കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ 48 ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ആ​കെ 104 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ള്ള​ത്. 2029 വ​രെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി കൗ​മാ​ര ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ഖ​ത്ത​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ക.ലോ​ക​ക​പ്പി​നെ​ത്തു​ന്ന ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കും ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കും മി​ക​ച്ച ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ലോ​കോ​ത്ത​ര കാ​യി​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം, മി​ക​ച്ച ടൂ​റി​സം അ​നു​ഭ​വം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​വി​ധ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കും ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ലോ​കോ​ത്ത​ര അ​നു​ഭ​വ​മൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ലോക്കൽ ഓർഗനൈസിങ് കമ്മിറ്റി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് -പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ൽ കു​വാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​വും ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ-17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ലെ സ​ന്തോ​ഷം വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ സീ​നി​യ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ​ഹാ​ദി അ​ൽ മ​ർ​റി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്തും ടൂ​റി​സ​ത്തി​ലും ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​നെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടാ​നു​ള്ള വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​തി​ഥ്യ​മ​ര്യാ​ദ അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നും, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ത​നി​മ​യാ​ർ​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​രം ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി.

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    News Summary - FIFA U-17 World Cup; Sponsors announced
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