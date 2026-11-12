ഫിഫ അണ്ടർ -17 ലോകകപ്പ്; സ്പോൺസർമാരെ പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
ദോഹ: ഫിഫ അണ്ടർ -17 ലോകകപ്പിനുള്ള സ്പോൺസർമാരുമായി ലോക്കൽ ഓർഗനൈസിങ് കമ്മിറ്റി കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. അഹമ്മദ് ബിൻ അലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് നാല് പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള സ്പോൺസർഷിപ്പ് കരാറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ടൂറിസം സ്പോൺസർ വിസിറ്റ് ഖത്തർ, ടെലികോം സ്പോൺസർ ഉരീദു ഖത്തർ, മെഡിക്കൽ സ്പോൺസർ ആസ്പെറ്റാർ, റിക്കവറി സ്പോൺസർ ആർ.സി.വി.ആർ.വൈ ക്ലബ് എന്നിവരുമായാണ് കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത്.
നവംബർ 19 മുതൽ ഡിസംബർ 13 വരെ ആസ്പയർ സോണിലെ കോംപറ്റീഷൻ കോംപ്ലക്സിൽ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരക്കും. ആകെ 104 മത്സരങ്ങളാണ് ടൂർണമെന്റിലുള്ളത്. 2029 വരെ തുടർച്ചയായി കൗമാര ലോകകപ്പിന് ഖത്തർ തന്നെയാണ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുക.ലോകകപ്പിനെത്തുന്ന കളിക്കാർക്കും ഫുട്ബാൾ ആരാധകർക്കും മികച്ച ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ, ലോകോത്തര കായിക വൈദഗ്ധ്യം, മികച്ച ടൂറിസം അനുഭവം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് സ്പോൺസർമാരുടെ പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ പങ്കാളികളുമായി ചേർന്ന് കളിക്കാർക്കും ആരാധകർക്കും ഒരുപോലെ ലോകോത്തര അനുഭവമൊരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ലോക്കൽ ഓർഗനൈസിങ് കമ്മിറ്റി മാർക്കറ്റിങ് -പ്രമോഷൻ ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഹസ്സൻ അൽ കുവാരി പറഞ്ഞു.
തുടർച്ചയായി രണ്ടാം വർഷവും ഫിഫ അണ്ടർ-17 ലോകകപ്പിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലെ സന്തോഷം വിസിറ്റ് ഖത്തർ സീനിയർ മാനേജർ അബ്ദുൽഹാദി അൽ മർറി പങ്കുവെച്ചു. കായിക രംഗത്തും ടൂറിസത്തിലും ലോകത്തെ മുൻനിര ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി ഖത്തറിനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാനുള്ള വിസിറ്റ് ഖത്തറിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയെയും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബാൾ ആരാധകർക്ക് ഖത്തറിന്റെ ആതിഥ്യമര്യാദ അനുഭവിക്കാനും, രാജ്യത്തിന്റെ തനിമയാർന്ന സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനുമുള്ള അവസരം ടൂർണമെന്റിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദമാക്കി.