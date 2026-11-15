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    തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ മി​ക​വ്; ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ലി​ന് റോ​സ്പ ഗോ​ൾ​ഡ് അ​വാ​ർ​ഡ്

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    Qatar Rail
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    Qatar Rail


    ദോ​ഹ: തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ-​സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച​തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ​വേ ക​മ്പ​നി (ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ) തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​വും 'റോ​സ്പ ഗോ​ൾ​ഡ് അ​വാ​ർ​ഡ്' ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. എ​ല്ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഉ​യ​ർ​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ​ത്. റോ​സ്പ പു​ര​സ്കാ​ര വേ​ദി​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ലി​നു​ള്ള​ത്.

    2017-ൽ ​ലു​സൈ​ൽ ട്രാം, ​ദോ​ഹ മെ​ട്രോ​യു​ടെ ഗോ​ൾ​ഡ്, ഗ്രീ​ൻ ലൈ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ മൂ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് ലു​സൈ​ൽ ട്രാം ​തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​വും ഗോ​ൾ​ഡ് അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ, ദോ​ഹ മെ​ട്രോ ഗോ​ൾ​ഡ്, ഗ്രീ​ൻ ലൈ​നു​ക​ൾ​ക്ക് സി​ൽ​വ​ർ അ​വാ​ർ​ഡും പ്ര​ധാ​ന സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ എ​യ്ഞ്ച​ൽ അ​വാ​ർ​ഡും ല​ഭി​ച്ചു. 2016 മു​ത​ൽ 2020 വ​രെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം റോ​സ്പ ഗോ​ൾ​ഡ് അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് 2020-ൽ ​ലു​സൈ​ൽ ട്രാ​മി​ന് 'റോ​സ്പ ഗോ​ൾ​ഡ് മെ​ഡ​ൽ' ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ മി​ക​വി​ന് 2025 -ൽ ​റോ​സ്പ ഗോ​ൾ​ഡ് അ​വാ​ർ​ഡ് ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി യു.​കെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന റോ​സ്പ, ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​മു​ഖ​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ -സു​ര​ക്ഷാ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. റോ​സ്പ വാ​ർ​ഷി​ക അ​വാ​ർ​ഡ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലേ​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം 60 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി ല​ഭി​ത്ത ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം എ​ൻ​ട്രി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

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    News Summary - Excellence in Occupational Safety: RoSPA Gold Award for Qatar Rail
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