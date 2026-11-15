തൊഴിൽ സുരക്ഷാ മികവ്; ഖത്തർ റെയിലിന് റോസ്പ ഗോൾഡ് അവാർഡ്text_fields
ദോഹ: തൊഴിലിടങ്ങളിൽ മികച്ച ആരോഗ്യ-സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചതിന് ഖത്തർ റെയിൽവേ കമ്പനി (ഖത്തർ റെയിൽ) തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും 'റോസ്പ ഗോൾഡ് അവാർഡ്' കരസ്ഥമാക്കി. എല്ലാ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലും ഉയർന്ന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായത്. റോസ്പ പുരസ്കാര വേദികളിൽ മികച്ച നേട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് ഖത്തർ റെയിലിനുള്ളത്.
2017-ൽ ലുസൈൽ ട്രാം, ദോഹ മെട്രോയുടെ ഗോൾഡ്, ഗ്രീൻ ലൈനുകൾ എന്നിവയിലൂടെ മൂന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ ഖത്തർ റെയിൽ നേടിയിരുന്നു. അന്ന് ലുസൈൽ ട്രാം തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും ഗോൾഡ് അവാർഡ് നേടിയപ്പോൾ, ദോഹ മെട്രോ ഗോൾഡ്, ഗ്രീൻ ലൈനുകൾക്ക് സിൽവർ അവാർഡും പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് ഗാർഡിയൻ എയ്ഞ്ചൽ അവാർഡും ലഭിച്ചു. 2016 മുതൽ 2020 വരെ തുടർച്ചയായി അഞ്ച് വർഷം റോസ്പ ഗോൾഡ് അവാർഡ് നേടിയതിനെത്തുടർന്ന് 2020-ൽ ലുസൈൽ ട്രാമിന് 'റോസ്പ ഗോൾഡ് മെഡൽ' ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ മികവിന് 2025 -ൽ റോസ്പ ഗോൾഡ് അവാർഡ് ഖത്തർ റെയിൽ സ്വന്തമാക്കുന്നത്.
ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി യു.കെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോസ്പ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ആരോഗ്യ -സുരക്ഷാ സംഘടനകളിലൊന്നാണ്. റോസ്പ വാർഷിക അവാർഡ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏകദേശം 60 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ലഭിത്ത രണ്ടായിരത്തോളം എൻട്രികളിൽനിന്നാണ് ഖത്തർ റെയിൽ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത്.