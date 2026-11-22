പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തംtext_fields
ദോഹ: ഖത്തറിൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും വന്യജീവി സംരക്ഷണ മേഖലയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി പരിസ്ഥിതി -കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം. 2026 മൂന്നാം പാദത്തിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 3,650 പരിസ്ഥിതി നിയമലംഘനങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 4,549 പരിശോധനകളും 615 ഫീൽഡ് സന്ദർശനങ്ങളുമാണ് ആകെ നടത്തിയത്. ഈ വർഷം ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മാസം വരെയുള്ള പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടാണ് മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടത്.
ഫീൽഡ് പരിശോധനകൾ, വന്യജീവി വ്യാപാര നിയന്ത്രണം, സസ്യജാലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം തുടങ്ങി ഇക്കാലയളവിൽ 58,716 നടപടികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ക്രഷറുകളിലും ക്വാറികളിലുമായി നടത്തിയ 310 പരിശോധനകളിൽ ഏഴ് നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. 195 ഫീൽഡ് സന്ദർശനങ്ങളും 135 ലൈസൻസിങ് നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കി. ഭൂസംരക്ഷണ വിഭാഗം 1,350 പരിശോധനകളിലൂടെ 3,217 നിയമലംഘനങ്ങൾ ഇക്കാലയളവിൽ രേഖപ്പെടുത്തി.
സമുദ്ര സംരക്ഷണ വിഭാഗം നടത്തിയ 999 പരിശോധനകളിലൂടെ 96 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഹലൂൽ ദ്വീപിന് തെക്കുള്ള അൽ അദ് അൽ ഷർഖി മേഖലയിലെ കടൽത്തട്ടിലെ കൈയേറ്റങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു. കൂടാതെ അൽ റുവൈസ് തുറമുഖ മേഖലകളിൽ ആഭ്യന്തര, ഗതാഗത മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രത്യേക ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിനുകളും സംഘടിപ്പിച്ചു. നാച്ചുറൽ റിസർവ് സെക്ടറിൽ 1,890 പരിശോധനകളിൽ നിന്നായി 330 നിയമലംഘനങ്ങളും കണ്ടെത്തി.