ദോഹ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് ഇന്ന് തിരിതെളിയുംtext_fields
ദോഹ: പ്രാദേശിക പ്രതിഭകളെ വളർത്തുന്നതിനും മികച്ച സിനിമകളെ ആദരിക്കുന്നതിനുമായി ദോഹ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദോഹ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് ഇന്ന് തിരശ്ശീല ഉയരും. നവംബർ 27 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഇന്ത്യൻ സംവിധായിക നന്ദിത ദാസ്, ആദിൽ ഹുസൈൻ, നേഹ ധൂപിയ, തൈം ഹസൻ, നവോമി കവാസെ, ആദം ബെസ്സ, ഡോറ ബൗച്ചൗച്ച്, ജിയാൻഫ്രാങ്കോ റോസി, കമാൽ അൽജഫാരി, സാറാ ഇഷാഖ്, ജിം കാർട്ടർ, ജെയിംസ് ഗ്രേ തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും കലാകാരന്മാരും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും അതിഥികളായെത്തും.
നാല് പ്രധാന മത്സര വിഭാഗങ്ങളിലായി ആകെ 3,00,000 യു.എസ് ഡോളറിലധികം സമ്മാനത്തുകയാണ് വിജയികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ ഫീച്ചർ ഫിലിം കോമ്പറ്റീഷൻ, ഇന്റർനാഷണൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം കോമ്പറ്റീഷൻ, മെയ്ഡ് ഇൻ ഖത്തർ കോമ്പറ്റീഷൻ, അജിയാൽ ഫിലിം കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മത്സര വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. സാറാ ഇഷാഖിന്റെ 'ദി സ്റ്റേഷൻ' എന്ന ചിത്രത്തോടെയാണ് മേളക്ക് തിരിതെളിയും.
അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ശബ്ദങ്ങളെ എത്തിക്കാനും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ പാലങ്ങൾ പണിയാനും സിനിമക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ദോഹ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി.ഇ.ഒയും ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടറുമായ ഫത്മ ഹസ്സൻ അൽറുമൈഹി പറഞ്ഞു.