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Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
റോഡിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ഡോർ അശ്രദ്ധമായി തുറക്കരുത്text_fields
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News Summary - Do not open vehicle doors carelessly on the road.
ദോഹ: റോഡിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ഡോറുകൾ അശ്രദ്ധമായി തുറക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. 2026-ലെ ട്രാഫിക് നിയമം നമ്പർ 19-ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 94 പ്രകാരം, വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും, സാധനങ്ങൾ കയറ്റുമ്പോഴും ഇറക്കുമ്പോഴും റോഡിൽ മറ്റ് വാഹനങ്ങളില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു. നടപ്പാതയോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് വാഹനം നിർത്തി കയറാനും ഇറങ്ങാനും സാധനങ്ങൾ മാറ്റാനും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ 500 റിയാൽ പിഴ ചുമത്തുമെന്നും ട്രാഫിക് നിയമത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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