കുട്ടികളെ വാഹനത്തിൽ തനിച്ചാക്കി പുറത്തുപോകരുത്; നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ 10,000 റിയാൽ പിഴtext_fields
ദോഹ: കുട്ടികളെ വാഹനത്തിൽ തനിച്ചാക്കി പോകുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. ഖത്തറിലെ പുതിയ ട്രാഫിക് നിയമം (2026-ലെ നിയമം നമ്പർ 19) പ്രകാരം, കുട്ടികളെയോ മുതിർന്നവരുടെ പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികളെയോ വാഹനത്തിൽ തനിച്ചാക്കി പോകുന്നത് നിരോധിച്ചു. 71-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം 13 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ തനിച്ചാക്കി പുറത്തുപോകാൻ പാടില്ല.
ഭിന്നശേഷിക്കാർ, ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ മുതിർന്നവരുടെ മേൽനോട്ടം ആവശ്യമുള്ളവർ എന്നിവർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. മുതിർന്നവരുടെ സഹായമില്ലാതെ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗികളും പ്രായമായവരും നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് 10,000 ഖത്തരി റിയാൽ പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
റോഡിൽ അനാവശ്യമായി ഹോൺ മുഴക്കേണ്ട
ദോഹ: വാഹനങ്ങളിലെ ഹോണുകളുടെയും മുൻവശത്തെയും പിൻവശത്തെയും തീവ്രതയേറിയ ലൈറ്റുകളുടെയും ഉപയോഗത്തിന് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. പുതിയ ഗതാഗത നിയമം (നിയമം നമ്പർ 19) പ്രകാരം റോഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറക്കുന്നതിനും ഗതാഗത സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വാഹനങ്ങളുടെ ശബ്ദ -ദൃശ്യ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രാലയം മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 75 പ്രകാരം, അപകടസാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഡ്രൈവർമാർ ഹോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഹോൺ സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കാൻ പാടില്ല. വാഹനങ്ങളിൽ എയർ ഹോണുകളോ സംഗീത ശബ്ദമുള്ള ഹോണുകളോ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് കർശന വിലക്കുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ 500 ഖത്തരി റിയാൽ പിഴ ഈടാക്കും.
ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റിയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ സൈനിക വാഹനങ്ങൾ, അഗ്നിശമന സേന, രക്ഷാപ്രവർത്തന വാഹനങ്ങൾ, ആംബുലൻസുകൾ എന്നിവക്ക് മാത്രമായി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ശബ്ദ -പ്രകാശ മുന്നറിയിപ്പ് ഉപകരണങ്ങളോ സമാനമായവയോ വാഹനങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും കുറ്റകരമാണ്. ഇത് ലംഘിച്ചാൽ 1,000 റിയാൽ പിഴ ചുമത്തും. ഗതാഗത നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 76 പ്രകാരം, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിന് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ തീവ്രതയേറിയ മുൻ -പിൻ ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും പാടില്ല. ഈ നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് 500 റിയാൽ പിഴ ലഭിക്കും.