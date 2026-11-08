ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
ദോഹ: ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോ. കെ. ശ്രീകർ റെഡ്ഡിയുമായി ഖത്തർ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാൾ ഫോറം (ഖിഫ്) പ്രസിഡന്റ് ഷറഫ് പി. ഹമീദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ ഫുട്ബാൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തവും കൂട്ടായ്മയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ഖത്തർ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാൾ ഫോറം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും പ്രതിനിധി സംഘം അംബാസഡറെ ധരിപ്പിച്ചു.
പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ സജീവമായ പങ്കാളിത്തം വളർത്തുന്നതിനും യുവപ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമൂഹിക ഐക്യവും കൂട്ടായ്മയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഫുട്ബാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ വളർന്നുവരുന്ന കായിക പ്രതിഭകൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനായി ഭാവിയിൽ സഹകരണത്തിനും പിന്തുണക്കുമുള്ള സാധ്യതകളും ചർച്ച ചെയ്തു. അംബാസഡറോടൊപ്പം കോൺസുലർ (ഹെഡ് ഓഫ് ചാൻസറി ആൻഡ് കോൺസുലാർ) ഡോ. വൈഭവ് എ. തണ്ടാലെയും സംബന്ധിച്ചു.
ചീഫ് അഡ്വൈസർ ഷാനവാസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുഹൈൽ ശാന്തപുരം, ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഷമീൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ മുഹ്സിൻ, ഹംസ, അജ്മൽ, ഷാനിബ്, നിസ്താർ പട്ടേൽ, അൻവർ ഹുസൈൻ എന്നിവരാണ് ഖിഫ് പ്രതിനിധി സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.