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    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ത​ണു​പ്പു കൂ​ടും: അ​ൽ ഗ​ഫ്ർ ന​ക്ഷ​ത്രം ഉ​ദി​ച്ചു

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    ത​ണു​പ്പി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ ധ​രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം
    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ത​ണു​പ്പു കൂ​ടും: അ​ൽ ഗ​ഫ്ർ ന​ക്ഷ​ത്രം ഉ​ദി​ച്ചു
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    ദോ​ഹ: ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വി​നെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ ഗ​ഫ്ർ ന​ക്ഷ​ത്രം ഉ​ദി​ച്ചു. മ​ഴ​ക്കാ​ല​മാ​യ അ​ൽ വ​സ്മ് സീ​സ​ണി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്. 13 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി മ​ഴ ല​ഭി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യി മു​ടി​ക്കെ​ട്ടി​യ അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. കൂ​ടാ​തെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ലം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് പ​തി​യെ ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ന​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 20 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​. അ​ബൂ സം​റ, അ​ൽ​ഖോ​ർ, ശ​ഹാ​നി​യ, തു​റൈ​ന എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    അ​ൽ ഗ​ഫ്ർ ന​ക്ഷ​ത്രം ഉ​ദി​ച്ച​തോ​ടെ രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും പ​ക​ൽ മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. മ​ഴ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​നും ക​ട​ൽ പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ട്ര​ഫി​ൾ​സ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കൂ​ൺ വ​ള​രു​ന്ന​തും ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ്. കർഷകർക്ക് പു​തി​യ മ​ര​ങ്ങ​ളും ഈ​ന്ത​പ്പ​ന തൈ​ക​ളും ന​ടാ​നും ഗോ​ത​മ്പ്, ബാ​ർ​ലി എ​ന്നി​വ കൃ​ഷി ചെ​യ്യാ​നും ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ സ​മ​യ​മാ​യാണിത്. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ത​ണു​പ്പി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വി​ഭാ​ഗം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

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    News Summary - Cold weather to increase in Qatar: Al Ghafr star rises
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