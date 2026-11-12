ഖത്തറിൽ തണുപ്പു കൂടും: അൽ ഗഫ്ർ നക്ഷത്രം ഉദിച്ചുtext_fields
ദോഹ: ശൈത്യകാലത്തിന്റെ വരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അൽ ഗഫ്ർ നക്ഷത്രം ഉദിച്ചു. മഴക്കാലമായ അൽ വസ്മ് സീസണിന്റെ ഭാഗമാണിത്. 13 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കാലയളവിൽ സാധാരണയായി മഴ ലഭിക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി രാജ്യത്തെ കാലാവസ്ഥ മാറി അന്തരീക്ഷം പൂർണ്ണമായി മുടിക്കെട്ടിയ അവസ്ഥയാണുള്ളത്. കൂടാതെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വേനൽക്കാലം അവസാനിച്ചതോടെ രാജ്യത്ത് പതിയെ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ താപനില 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ രേഖപ്പെടുത്തി. അബൂ സംറ, അൽഖോർ, ശഹാനിയ, തുറൈന എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കുറഞ്ഞ താപനില റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
അൽ ഗഫ്ർ നക്ഷത്രം ഉദിച്ചതോടെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ തണുപ്പ് വർധിക്കുകയും പകൽ മിതമായ കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മഴമേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടാനും കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മരുഭൂമിയിൽ ട്രഫിൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൂൺ വളരുന്നതും ഇക്കാലയളവിലാണ്. കർഷകർക്ക് പുതിയ മരങ്ങളും ഈന്തപ്പന തൈകളും നടാനും ഗോതമ്പ്, ബാർലി എന്നിവ കൃഷി ചെയ്യാനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യ സമയമായാണിത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതിനാൽ തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം നിർദേശിച്ചു.