കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന കൺവെൻഷൻ; ഖത്തർ അമീർ പങ്കെടുത്തുtext_fields
ദോഹ: തുർക്കിയയിലെ അന്റാലിയയിൽ നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 31 -ാമത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന കൺവെൻഷൻ (സിഒപി 31) ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി പങ്കെടുത്തു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉച്ചകോടി ചർച്ച ചെയ്യും. വിവിധ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും ഭരണാധികാരികളും ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധികളും പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിര വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ആഗോള സംരംഭങ്ങളിൽ ഖത്തർ മുന്നിലുണ്ടാകുമെന്ന് അമീർ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. കൺവൻഷനിടെ സിറിയൻ പ്രസിഡന്റ് അഹ്മദ് അൽ ഷറയുമായി ഖത്തർ അമീർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.