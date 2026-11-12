Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ; ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ; ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    cancel
    camera_alt

    തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സി​ഒ​പി 31 കൺവെൻഷനിൽ ലോക നേതാക്കളോടൊപ്പം ഖത്തർ അമീർ

    ദോ​ഹ: തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ലെ അ​ന്റാ​ലി​യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ 31 -ാമ​ത് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ (സി​ഒ​പി 31) ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് ഉ​ച്ച​കോ​ടി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​രും ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സി​റി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഷ​റ​യു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ചക്കിടെ

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​നം മൂ​ല​മു​ള്ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ആ​ഗോ​ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് അ​മീ​ർ എ​ക്സ് പോ​സ്റ്റി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ൺ​വ​ൻ​ഷ​നി​ടെ സി​റി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഷ​റ​യു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Climate Change Convention; Qatar Emir Participates
    Next Story
    X