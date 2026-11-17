‘മറാഈ 2026’ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രദർശനത്തിന് ഉജ്ജ്വല സമാപനംtext_fields
മനാമ: അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾക്കും പ്രദർശനങ്ങൾക്കും ശേഷം ബഹ്റൈൻ അന്താരാഷ്ട്ര കാർഷിക-മൃഗ പ്രദർശനമായ ‘മറാഈ 2026’ന് ഉജ്ജ്വല സമാപനം. നവംബർ 11 മുതൽ 15 വരെ സല്ലാക്കിലെ ബഹ്റൈൻ ഇന്റർനാഷണൽ എൻഡുറൻസ് വില്ലേജിൽ നടന്ന പ്രദർശനത്തിൽ സ്വദേശികളും വിദേശികളുമടക്കം വൻ ജനാവലിയാണ് എത്തിയത്. മുൻ പതിപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സന്ദർശക പങ്കാളിത്തമാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വമാണ് പ്രദർശനത്തിന്റെ വൻ വിജയത്തിന് അടിത്തറയായതെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കാര്യ, കാർഷിക മന്ത്രി വഈൽ ബിൻ നാസർ ആൽ മുബാറക് പറഞ്ഞു. കാർഷിക-കന്നുകാലി മേഖലകളുടെ വികസനത്തിലും രാജ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും രാജാവ് നൽകുന്ന നിരന്തരമായ പിന്തുണ അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
ബഹ്റൈൻ സാമ്പത്തിക വിഷൻ 2030-ന് അനുസൃതമായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ഉൽപ്പാദന മേഖലകളുടെ വികസനം, നിക്ഷേപം, നവീകരണം എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെയും മന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു.
കാർഷിക മേഖലകളോടുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന താൽപ്പര്യമാണ് പ്രദർശനത്തിലെ വൻ ജനപങ്കാളിത്തം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും ബഹ്റൈനി കർഷകരെയും കന്നുകാലി വളർത്തുകാരെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമൊപ്പം അറിവും വിനോദവും സമന്വയിപ്പിച്ച മികച്ച അനുഭവമാണ് പ്രദർശനം സമ്മാനിച്ചത്.
പ്രദർശനം മികച്ചൊരു കുടുംബ വിനോദ കേന്ദ്രമായി മാറിയെന്ന് കാർഷിക-മൃഗസമ്പത്ത് അണ്ടർസെക്രട്ടറി ആസിം അബ്ദുല്ലത്തീഫ് അബ്ദുല്ല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കർഷകർ, സംരംഭകർ, വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കാനും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പരിചയപ്പെടാനും നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും പ്രദർശനം മികച്ച വേദിയൊരുക്കി. പ്രദർശനത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ സർക്കാർ-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംഘാടക സമിതികൾക്കും മന്ത്രിയും അണ്ടർസെക്രട്ടറിയും നന്ദി അറിയിച്ചു.