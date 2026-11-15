ഗസ്സയിൽ ആശുപത്രിക്കുനേരെ ആക്രമണം; പ്രതിഷേധിച്ച് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾtext_fields
ദോഹ: ഖാൻ യൂനിസിലെ നാസ്സർ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സിന് നേരെ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ച് ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അറബ് -ഇസ് ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ രംഗത്ത്. ഗസ്സയിൽ സമാധാനവും സുരക്ഷയും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇസ്രയേൽ സാധാരണക്കാർക്കും അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾക്കും നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്നത്. ഇത് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ സമഗ്ര സമാധാന പദ്ധതിക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും അറബ് -ഇസ് ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ പുറപ്പെടുവിച്ച സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ശൈത്യകാലം അടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ടെന്റുകൾ, മരുന്നുകൾ, മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഗസ്സയിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നതിന് ഇസ്രയേൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ദുരിതം വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. ശുദ്ധജലം, ശുചിത്വം, ആരോഗ്യസേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അഭാവം കുട്ടികളുടെയും നവജാതശിശുക്കളുടെയും ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്നു. അതിശൈത്യം കാരണം കുട്ടികൾ മരണപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്നും മന്ത്രിമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ശറമുൽശൈഖ് കരാർ, യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ സമാധാന പദ്ധതി, യു.എൻ രക്ഷാസമിതി പ്രമേയം എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള ബാധ്യതകൾ ഇസ്രയേൽ നടപ്പാക്കണം. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെയും ബോർഡ് ഓഫ് പീസിന്റെയും അഭ്യർത്ഥനകൾ മാനിച്ച് വെടിനിർത്തൽ കർശനമായി പാലിക്കാനും സാധാരണക്കാരെയും ആശുപത്രികളെയും സംരക്ഷിക്കാനും ഇസ്രയേൽ തയാറാകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഷ്ട്രീയമോ സുരക്ഷാപരമോ ആയ ഉപാധികളില്ലാതെ ആദ്യഘട്ട കരാറുകൾ ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തണം. യു.എൻ ഏജൻസികൾക്കും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കും തടസ്സമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണം. കരാറുകളുടെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്തുന്നതിനും വെടിനിർത്തൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി, ഇസ്രയേലിന് മേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തി എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും നീക്കാൻ അമേരിക്കയും ബോർഡ് ഓഫ് പീസും തങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഖത്തറിന് പുറമേ, ജോർഡാൻ, യു.എ.ഇ, ഇന്തോനേഷ്യ, പാക്കിസ്താൻ, തുർക്കിയ, അൽജീരിയ, ജിബൂട്ടി, സൗദി അറേബ്യ, സുഡാൻ, സോമാലിയ, ഒമാൻ, ഫലസ്തീൻ, കുവൈത്ത്, ലെബനൻ, ലിബിയ, ഈജിപ്ത്, മൗറിത്താനിയ തുടങ്ങിയ 18 അറബ് -ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരാണ് സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നിരവധി രോഗികളുടെയും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെയും ആളപായത്തിന് ഇടയാക്കിയ ആക്രമണം അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് മന്ത്രിമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.