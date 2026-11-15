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    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കു​നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം; പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് അ​റ​ബ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ

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    • ഖ​ത്ത​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 18 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്
    • അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യം
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    gaza

    ദോ​ഹ: ഖാ​ൻ യൂ​നി​സി​ലെ നാ​സ്സ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്സി​ന് നേ​രെ ഇ​സ്ര​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​റ​ബ് -ഇ​സ് ലാ​മി​ക രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ രം​ഗ​ത്ത്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഇ​സ്ര​യേ​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​ഭ​യാ​ർ​ത്ഥി ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ​ക്കും നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​റ​ബ് -ഇ​സ് ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ശൈ​ത്യ​കാ​ലം അ​ടു​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ടെ​ന്റു​ക​ൾ, മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, മ​റ്റ് അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ന്ന​തി​ന് ഇ​സ്ര​യേ​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ദു​രി​തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ശു​ദ്ധ​ജ​ലം, ശു​ചി​ത്വം, ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ഭാ​വം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ന​വ​ജാ​ത​ശി​ശു​ക്ക​ളു​ടെ​യും ജീ​വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്നു. അ​തി​ശൈ​ത്യം കാ​ര​ണം കു​ട്ടി​ക​ൾ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ശ​റ​മു​ൽ​ശൈ​ഖ് ക​രാ​ർ, യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​ന്റെ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി, യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി പ്ര​മേ​യം എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഇ​സ്ര​യേ​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണം. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് പീ​സി​ന്റെ​യും അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥ​ന​ക​ൾ മാ​നി​ച്ച് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്കാ​നും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ഇ​സ്ര​യേ​ൽ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മോ സു​ര​ക്ഷാ​പ​ര​മോ ആ​യ ഉ​പാ​ധി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ക​രാ​റു​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്ത​ണം. യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​രു​ക്ക​ണം. ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി, ഇ​സ്ര​യേ​ലി​ന് മേ​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി എ​ല്ലാ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും നീ​ക്കാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​യും ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് പീ​സും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഖ​ത്ത​റി​ന് പു​റ​മേ, ജോ​ർ​ഡാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, പാ​ക്കി​സ്താ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ, അ​ൽ​ജീ​രി​യ, ജി​ബൂ​ട്ടി, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, സു​ഡാ​ൻ, സോ​മാ​ലി​യ, ഒ​മാ​ൻ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, ലെ​ബ​ന​ൻ, ലി​ബി​യ, ഈ​ജി​പ്ത്, മൗ​റി​ത്താ​നി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ 18 അ​റ​ബ് -ഇ​സ്ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​ണ് സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. നി​ര​വ​ധി രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ആ​ള​പാ​യ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

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    News Summary - Attack on hospital in Gaza; Arab nations protest
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