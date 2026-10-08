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    ഖത്തർ തീരത്ത് ഓയിൽ ടാങ്കറിന് നേരെ ആക്രമണം

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    ദോഹ: ഖത്തർ തീരത്ത് ഓയിൽ ടാങ്കറിന് നേരെ ആക്രമണം. ഖത്തറിന് വടക്ക് മദീനത്ത് അൽ-ഷമാലിൽ നിന്ന് 51 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ (94 കിലോമീറ്റർ) അകലെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന കപ്പലിന് നേരെയാണ് നിരവധി തവണ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ ആളപായം ഉണ്ടായതായി യു.കെ മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപറേഷൻസ് അറിയിച്ചു.

    ഹുർമുസ് ജലപാത ലക്ഷ്യമാക്കി സഞ്ചരിക്കവേയാണ് ടാങ്കറിനുനേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആന്റിഗ്വ ആൻഡ് ബാർബുഡയുടെ പതാകയേന്തിയ 'എസിർസ്' എന്ന കെമിക്കൽ -ഓയിൽ ടാങ്കറിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് മാരിടൈം ഇന്റലിജൻസ് സ്ഥാപനമായ വാൻഗാർഡും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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    News Summary - Attack on an oil tanker off the coast of Qatar
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