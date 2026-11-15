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    അ​റ​ബ് സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ മ​ന്ത്രി​ത​ല കൗ​ൺ​സിൽ ദോ​ഹയിൽ

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    Arab Ministerial Council for Cybersecurity in Doha
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    ദോ​ഹ: അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ മ​ന്ത്രി​ത​ല കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ന​വം​ബ​ർ 26ന് ​ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. അ​ജ​ണ്ട​യി​ലു​ള്ള വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. അ​റ​ബ് സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ, അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ ന​യ​രൂ​പീ​ക​ര​ണ വി​ദ​ഗ്ധ​രും സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന്യ​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    പ്ര​ധാ​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും സൈ​ബ​ർ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളും വി​ല​യി​രു​ത്താ​നും സം​യു​ക്ത കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ രൂ​പീ​ക​രി​ക്കാ​നും സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​നും യോ​ഗം വേ​ദി​യാ​കും. കൂ​ടാ​തെ നി​യ​മ​നി​ർ​മ്മാ​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ, ന​യ​ങ്ങ​ൾ, ദേ​ശീ​യ-​പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും. അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, ദേ​ശീ​യ സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ അ​തോ​റി​റ്റി മേ​ധാ​വി​ക​ൾ, മ​റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് നാ​ഷ​ണ​ൽ സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഏ​ജ​ൻ​സി (എ​ൻ.​സി.​എ​സ്.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു.

    സൈ​ബ​ർ ലോ​ക​ത്തെ മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും സം​യു​ക്ത അ​റ​ബ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​വേ​ദി നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​ൻ.​സി.​എ​സ്.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ഫ​റാ​ഹി​ദ് അ​ൽ മാ​ലി​കി പ​റ​ഞ്ഞു. അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യാ​ണ് കൗ​ൺ​സി​ൽ. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​യ അ​റ​ബ് സൈ​ബ​ർ ഇ​ടം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം മു​ന്നേ​റാ​നും ഇ​ത് അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​യി സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ൽ മാ​ലി​കി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. മേ​ഖ​ല നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന -സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ നി​ർ​ണ്ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. ഇ​തി​നാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സം​യു​ക്ത അ​റ​ബ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​കീ​കൃ​ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    News Summary - Arab Ministerial Council for Cybersecurity in Doha
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