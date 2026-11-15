അറബ് സൈബർ സുരക്ഷാ മന്ത്രിതല കൗൺസിൽ ദോഹയിൽtext_fields
ദോഹ: അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ സൈബർ സുരക്ഷാ മന്ത്രിതല കൗൺസിലിന്റെ മൂന്നാമത് സമ്മേളനത്തിന് നവംബർ 26ന് ഖത്തർ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. അജണ്ടയിലുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളും കൗൺസിലിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും. അറബ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സ്ട്രാറ്റജിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിലവിലെ പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ, അറബ് ലോകത്തെ നയരൂപീകരണ വിദഗ്ധരും സൈബർ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ പ്രധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്.
പ്രധാന വെല്ലുവിളികളും സൈബർ ഭീഷണികളും വിലയിരുത്താനും സംയുക്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപീകരിക്കാനും സജ്ജീകരണങ്ങളും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും യോഗം വേദിയാകും. കൂടാതെ നിയമനിർമ്മാണ ചട്ടക്കൂടുകൾ, നയങ്ങൾ, ദേശീയ-പ്രാദേശിക തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത് സഹായകമാകും. അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാർ, ദേശീയ സൈബർ സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി മേധാവികൾ, മറ്റ് പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് നാഷണൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസി (എൻ.സി.എസ്.എ) അറിയിച്ചു.
സൈബർ ലോകത്തെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ പ്രാദേശിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും സംയുക്ത അറബ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും ഈ വേദി നിർണായകമായിരിക്കുമെന്ന് എൻ.സി.എസ്.എ പ്രസിഡന്റ് എൻജിനീയർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അലി അൽ ഫറാഹിദ് അൽ മാലികി പറഞ്ഞു. അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും വൈദഗ്ധ്യവും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെക്കുന്നതിനുമുള്ള സുപ്രധാന വേദിയാണ് കൗൺസിൽ. സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമായ അറബ് സൈബർ ഇടം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ഡിജിറ്റൽ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം മുന്നേറാനും ഇത് അറബ് രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ സുരക്ഷയുടെയും പ്രാദേശിക സ്ഥിരതയുടെയും അടിസ്ഥാനമായി സൈബർ സുരക്ഷ മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അൽ മാലികി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. മേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിൽ രാജ്യങ്ങളുടെ വികസന -സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സൈബർ സുരക്ഷ നിർണ്ണായകമാണ്. ഇതിനായി കൂടുതൽ ശക്തമായ സംയുക്ത അറബ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏകീകൃത ശ്രമങ്ങളും അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.