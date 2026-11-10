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    ശൈഖ ഹിന്ദ് ബിൻത് ഹമദ് ആൽഥാനി ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

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    ശൈഖ ഹിന്ദ് ബിൻത് ഹമദ് ആൽഥാനി ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
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    ദോഹ: ഖത്തർ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ശൈഖ ഹിന്ദ് ബിൻത് ഹമദ് ആൽഥാനിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ശൈഖ് ജുആൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി അസാധാരണ ജനറൽ അസംബ്ലി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

    ഡോ. ഥാനി ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ കുവാരിക്ക് പകരമായി മുഹമ്മദ് ബിൻ യൂസഫ് അൽ മനയെയും ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ചു. സേവന കാലയളവിൽ ഡോ. അൽ കുവാരി നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും അറിയിച്ചു. ഐച്ചി -നാഗോയ 2026 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഖത്തർ ദേശീയ ടീമുകൾ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയ യോഗം, വരാനിരിക്കുന്ന മറ്റ് കായിക മാമാങ്കങ്ങൾക്കായുള്ള തയാറെടുപ്പുകളും ചർച്ച ചെയ്തു.

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    News Summary - Sheikha Hind bint Hamad Al Thani Appointed Vice President of Olympic Committee
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