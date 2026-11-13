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Madhyamam
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    അ​ൽ റ​യ്യാ​നി​ൽ അ​ൽ വ​ജ്ബ പാ​ർ​ക്ക് തു​റ​ന്നു ന​ൽ​കി

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    ജോ​ഗി​ങ് ട്രാ​ക്ക്, ഫി​റ്റ്ന​സ് സോ​ൺ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ക​ളി​സ്ഥ​ലം, ശു​ചി​മു​റി​ക​ൾ, പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്
    അ​ൽ റ​യ്യാ​നി​ൽ അ​ൽ വ​ജ്ബ പാ​ർ​ക്ക് തു​റ​ന്നു ന​ൽ​കി
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    ദോ​ഹ: കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കു​മാ​യി അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ വി​നോ​ദ -വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ അ​ൽ വ​ജ്ബ പാ​ർ​ക്ക് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം തു​റ​ന്നു ന​ൽ​കി. വി​ശാ​ല​മാ​യ ഹ​രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, ജോ​ഗി​ങ് ട്രാ​ക്ക്, കാ​യി​ക -വി​നോ​ദ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യോ​ടെ​യാ​ണ് പാ​ർ​ക്ക് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​കെ 18,383 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച പാ​ർ​ക്കി​ൽ 10,351 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ ഹ​രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 3,482 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ ന​ട​പ്പാ​ത​യും 463 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള ജോ​ഗി​ങ് ട്രാ​ക്കും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ക​ളി​സ്ഥ​ലം, വി​വി​ധ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് സോ​ൺ, ശു​ചി​മു​റി​ക​ൾ, ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ, പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം എ​ന്നി​വ​യും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ഷ്ഗാ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ പ​ബ്ലി​ക് പാ​ർ​ക്ക്സ് വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പാ​ർ​ക്ക് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പാ​ർ​ക്കു​ക​ളും വി​നോ​ദ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​ബ്ലി​ക് സ​ർ​വി​സ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ക​റാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​തു​മാ​യ ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ കാ​യി​ക-​വി​നോ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    News Summary - Al Wajbah Park Opened
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