അൽ റയ്യാനിൽ അൽ വജ്ബ പാർക്ക് തുറന്നു നൽകിtext_fields
ദോഹ: കുടുംബങ്ങൾക്കും താമസക്കാർക്കുമായി അൽ റയ്യാൻ മേഖലയിൽ പുതിയ വിനോദ -വിശ്രമ കേന്ദ്രമായ അൽ വജ്ബ പാർക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയം തുറന്നു നൽകി. വിശാലമായ ഹരിത ഇടങ്ങൾ, ജോഗിങ് ട്രാക്ക്, കായിക -വിനോദ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയോടെയാണ് പാർക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആകെ 18,383 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ നിർമിച്ച പാർക്കിൽ 10,351 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഹരിത ഇടങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 3,482 ചതുരശ്ര മീറ്റർ നടപ്പാതയും 463 മീറ്റർ നീളമുള്ള ജോഗിങ് ട്രാക്കും ഇവിടെയുണ്ട്.
കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക കളിസ്ഥലം, വിവിധ പ്രായക്കാർക്കായി ഫിറ്റ്നസ് സോൺ, ശുചിമുറികൾ, ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, പാർക്കിങ് സൗകര്യം എന്നിവയും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗമായ അഷ്ഗാലുമായി സഹകരിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയത്തിലെ പബ്ലിക് പാർക്ക്സ് വിഭാഗമാണ് പാർക്ക് വികസിപ്പിച്ചത്. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യകരവും സുസ്ഥിരവുമായ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പാർക്കുകളും വിനോദ സൗകര്യങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയം പബ്ലിക് സർവിസസ് അഫയേഴ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി അബ്ദുല്ല അഹമ്മദ് അൽ കറാനി പറഞ്ഞു. സുരക്ഷിതവും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുള്ളതുമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ കായിക-വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ഇത്തരം പദ്ധതികളിലൂടെ മന്ത്രാലയം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.