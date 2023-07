cancel camera_alt വൃ​ക്ക​മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് വി​ധേ​യ​നാ​യ ഫൈ​സ​ലും ദാ​താ​വാ​യ ഭാ​ര്യ സ​മീ​റ​യും ഹ​മ​ദി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം By കെ. ഹുബൈബ് ദോ​ഹ: ആദ്യ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് 14 വർഷത്തിനു ശേഷം, ശരീരം പണിമുടക്കി തുടങ്ങിയതോടെയാണ് കോഴിക്കോട് നാദാപുരം സ്വദേശി ഫൈസൽ കൊവുമ്മൽ വീണ്ടുമൊരു ജീവിതം തേടിത്തുടങ്ങുന്നത്. പുതിയൊരു ദാതാവിനെ കണ്ടെത്തണം, രണ്ടാമതും വൃക്കമാറ്റിവെക്കണം. സ്വപ്നങ്ങളുമയി ഡയാലിസിസിൽ ജീവിതം അരിച്ചു ചേർത്തെടുക്കുന്നതിനിടെ പ്രിയതമന് വൃക്കനൽകാൻ ഭാര്യ സമീറ സന്നദ്ധമായി. എ​ങ്കി​ലും, ചി​കി​ത്സാ ​ചെ​ല​വും ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ട​മ്പ​ക​ൾ ഏ​റെ​യാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടി​ൽ വീ​ണ്ടു​മൊ​രു ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ദോ​ഹ ഹ​മ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കും ഒ​രു അ​പേ​ക്ഷ അ​യ​ച്ചു. കാ​ത്തി​രി​പ്പ് അ​ധി​കം നീ​ണ്ടി​ല്ല. ദൈ​വ​വി​ളി​പോ​ലെ ഹ​മ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്നും നാ​ദാ​പു​രം ചാ​ല​പ്പു​റം കൊ​വ്വു​മ്മ​ലി​ലെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷം പ​ക​രു​ന്ന ഫോ​ൺ സ​ന്ദേ​ശ​മെ​ത്തി. ‘ധൈ​ര്യ​മാ​യി ക​യ​റി​വ​രൂ... ചെ​ല​വു​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വൃ​ക്ക​ക​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് നി​ങ്ങ​ളെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​ക്കാം.’ പി​ന്നെ​യെ​ല്ലാം ഞൊ​ടി​യി​ട​യി​ലാ​യി. പ്രാ​രം​ഭ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ച​ര​ണ​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ്, ഇ​പ്പോ​ൾ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യും ക​ഴി​ഞ്ഞു. ബ​ർ​വ​സി​റ്റി​യി​ലെ ഹ​മ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി ഗ​സ്റ്റ്ഹൗ​സി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യാ​ന​ന്ത​ര വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ഫൈ​സ​ലും ഭാ​ര്യ​യും ഇ​പ്പോ​ൾ സ​ന്തോ​ഷ​പ്പെ​രു​ന്നാ​ളി​ലാ​ണ്. ദു​ബൈ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന ഫൈ​സ​ലി​ന് 2002ഓ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു വൃ​ക്ക​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ വൃ​ക്ക​മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യി. അ​ങ്ങ​നെ 2005ൽ ​തൃ​ശൂ​രി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി വൃ​ക്ക മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് നാ​ട്ടി​ലെ വ്യാ​പാ​ര​വും മ​റ്റു​മാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ 14 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും വൃ​ക്ക പി​ണ​ക്കം തു​ട​ങ്ങി. ഡ​യാ​ലി​സി​സി​ലൂ​ടെ ജീ​വി​തം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വു​ന്ന​തി​നി​ടെ മ​റ്റൊ​രു വൃ​ക്ക​മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ സാ​ധ്യ​ത തേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കു​ടും​ബം. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ എ​ത്തി​യ കോ​വി​ഡ് തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ വൈ​കി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഹ​മ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ക്കാ​രും ഹ​മ​ദി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു രോ​ഗി​യെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യം ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി മേ​ധാ​വി​ക​ൾ ഇ​രു​കൈ​യും നീ​ട്ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. നി​ര​ന്ത​ര ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​നും വി​വി​ധ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കു​മൊ​ടു​വി​ൽ ഫൈ​സ​ലി​നെ​യും ദാ​താ​വാ​യ ഭാ​ര്യ​യെ​യും ഒ​പ്പം ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​രാ​യി സ​മീ​റ​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ കെ.​വി. അ​ബ്ദു​ല്ല, സാ​റ എ​ന്നി​വ​രെ​യും ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​സ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ലാ​ണ് നാ​ലു പേ​രും ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ബ​ർ​വ​യി​ൽ ഹ​മ​ദി​ന്റെ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യ​വും ന​ൽ​കി. ഫൈ​സ​ലി​നും സ​മീ​റ​ക്കും ​​ക്രോ​സ്മാ​ച്ചി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ആ​ന്റി​ബോ​ഡി ട്രീ​റ്റ്മെ​ന്റാ​യ പ്ലാ​സ്മ​ഫെ​റി​സി​സ് ചെ​യ്താ​ണ് ഇ​രു​വ​രെ​യും വൃ​ക്ക​മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ലി​ന് സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​യ​വം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന രോ​ഗി​യു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ ആ​ന്റി​ബോ​ഡി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​ക്കു​ന്ന ചി​കി​ത്സ അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ജൂ​ൺ മൂ​ന്നി​ന് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഇ​രു​വ​രും ഇ​പ്പോ​ൾ ബ​ർ​വ​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ദൈ​വ​ത്തി​നും ഹ​മ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കും ന​ന്ദി പ​റ​യു​ന്നു. ഏ​റെ ചെ​ല​വു​വ​രു​ന്ന ചി​കി​ത്സ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ ഹ​മ​ദ്, മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട തു​ട​ർ​പ​രി​ച​ര​ണ​വും ഇ​വ​ർ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ഹ​മ​ദി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ചി​കി​ത്സ​ക്കും പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​നും ഫൈ​സ​ലും ഭാ​ര്യ സ​മീ​റ​യും ന​ന്ദി പ​റ​യു​ന്നു. ലോ​കോ​ത്ത​രം ഹ​മ​ദി​ലെ അ​വ​യ​വ​മാ​റ്റ വി​ഭാ​ഗം ദോ​ഹ: ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തെ ഹ​മ​ദ് ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഖ​ത്ത​ർ അ​വ​യ​വ​മാ​റ്റ വി​ഭാ​ഗം ​ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഡോ. ​യൂ​സു​ഫ് അ​ൽ മ​സ്‍ല​മാ​നി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഡോ. ​യൂ​സു​ഫ് അ​ൽ മ​സ്‍ല​മാ​നി 2022ൽ ​ഹ​മ​ദി​നു കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ 41 വൃ​ക്ക​മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളും പൂ​ർ​ണ വി​ജ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ൽ 25 വൃ​ക്ക​ക​ൾ ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ദാ​താ​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. 16 വൃ​ക്ക​മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ലു​ക​ൾ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു. ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​ന്ന് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം 50 വൃ​ക്ക​മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ​യാ​യി 24 വൃ​ക്ക​മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ഹ​മ​ദി​നു കീ​ഴി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. അ​വ​യെ​ല്ലാം പൂ​ർ​ണ വി​ജ​യ​മാ​ണ്. 15 വൃ​ക്ക​ക​ൾ ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ദാ​താ​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്നും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. അ​വ​രി​ൽ ആ​റു പേ​രും ഖ​ത്ത​രി ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​മ്പ​തു വൃ​ക്ക​ക​ൾ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു -​ഡോ. ​മ​സ്‍ല​മാ​നി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഏ​റ്റ​വും നൂ​ത​ന ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ൾ അ​വ​ലം​ബി​ക്കു​ന്ന ഹ​മ​ദി​ന്റെ അ​വ​യ​വ​ദാ​ന വി​ഭാ​ഗം ലോ​ക​ത്തെ മി​ക​ച്ച കേ​ന്ദ്രം കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യാ​ന​ന്ത​രം രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു പ്ര​യാ​സ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത, വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ചി​കി​ത്സാ​സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് ഹ​മ​ദ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്’ -ഡോ. ​മ​സ്‍ല​മാ​നി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. A new life for a Malayali under the care of Qatar