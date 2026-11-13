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    ഖ​ത്ത​റി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം; 57 ഭ​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൂ​ട്ടു​വീ​ണു

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    2026 മൂ​ന്നാം​പാ​ദത്തിൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് 6,088 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ
    ഖ​ത്ത​റി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം; 57 ഭ​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൂ​ട്ടു​വീ​ണു
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    ദോ​ഹ: നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​വ​ർ​ഷം മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ 57 ഭ​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ മു​ൻ​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ ആ​കെ 6,088 നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്നാം പാ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള​ത്. ജൂ​ലൈ മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​കെ 81,611 ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും 31,614 സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, 47,846 പൊ​തു പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    8,427 പ​ര​സ്യ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ളാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 25,091 കീ​ട നി​യ​ന്ത്ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി. ക​സ്റ്റ​മ​ർ സ​ർ​വി​സ് വ​ഴി ല​ഭി​ച്ച 3,919 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ലും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തു. ദോ​ഹ, അ​ൽ വ​ക്റ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​രി​ധി​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    ദോ​ഹ മു​ൻ​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ 20,870 ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും 4,006 സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ 1,495 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും 14 ഭ​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​ൽ വ​ക്റ മു​ൻ​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ 18,104 ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും 11,109 സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 12 ഭ​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് പൂ​ട്ടു​വീ​ണ​ത്.

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