ഖത്തറിൽ പരിശോധ ശക്തമാക്കി മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയം; 57 ഭക്ഷ്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പൂട്ടുവീണുtext_fields
ദോഹ: നിയമലംഘനങ്ങളെ തുടർന്ന് ഈ വർഷം മൂന്നാം പാദത്തിൽ 57 ഭക്ഷ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ടതായി ഖത്തർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയം. രാജ്യത്തുടനീളം നടന്ന പരിശോധനകളിൽ ആകെ 6,088 നിയമ ലംഘനങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മൂന്നാം പാദ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിലാണ് വിവരങ്ങളുള്ളത്. ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആകെ 81,611 ആരോഗ്യ പരിശോധനകളും 31,614 സാങ്കേതിക പരിശോധനകളും നടന്നു. കൂടാതെ, 47,846 പൊതു പരിശോധനകളും ഇക്കാലയളവിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
8,427 പരസ്യ പെർമിറ്റുകളാണ് മന്ത്രാലയം അനുവദിച്ചത്. പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 25,091 കീട നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അധികൃതർ നടപ്പാക്കി. കസ്റ്റമർ സർവിസ് വഴി ലഭിച്ച 3,919 അപേക്ഷകളിലും നടപടിയെടുത്തു. ദോഹ, അൽ വക്റ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധികളിൽ കർശന പരിശോധനയാണ് നടന്നത്.
ദോഹ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 20,870 ആരോഗ്യ പരിശോധനകളും 4,006 സാങ്കേതിക പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കി. പരിശോധനകളിൽ 1,495 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും 14 ഭക്ഷ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തു.
അൽ വക്റ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 18,104 ആരോഗ്യ പരിശോധനകളും 11,109 സാങ്കേതിക പരിശോധനകളുമാണ് നടത്തിയത്. നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ 12 ഭക്ഷ്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് പൂട്ടുവീണത്.