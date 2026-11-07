വർധിപ്പിച്ച പ്രവാസി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പിൻവലിക്കണം: കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി

വർധിപ്പിച്ച പ്രവാസി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പിൻവലിക്കണം: കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സിtext_fields
മസ്കത്ത്: പ്രവാസി ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ വർധിപ്പിച്ച പ്രീമിയം തുക പിൻവലിച്ച് പ്രവാസികളെ ചേർത്തുപിടിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ വലിയൊരളവിൽ താങ്ങിനിർത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് അനുകൂല സമീപനം സ്വീകരിക്കേണ്ട സർക്കാർ, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം വർധിപ്പിച്ച നടപടി പ്രവാസികളോടുള്ള അനീതിയാണെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി.നാഷനൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അഷ്റഫ് കിണവക്കൽ ചടങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കാദർ മമ്മു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗവും മുൻ പാനൂർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനുമായ വി. നാസർ മാസ്റ്റർക്ക് യോഗത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി. നാഷനൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സമീർ പാറയിൽ, കണ്ണൂർ ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് പി.എ.വി. അബൂബക്കർ, ട്രഷറർ എൻ.എ. ഫാറൂഖ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജാഫർ ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്, സെക്രട്ടറി അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി തടിക്കടവ്, ഷഫീഖ് തങ്ങൾ, നിസാം അണിയാരം ,ബഷീർ കിടഞ്ഞി ,ഷംജിത്ത് എം.വി.കെ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.