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തൊഴിൽ, താമസ നിയമലംഘനം; ഒമാനിൽ 12 പ്രവാസികൾ അറസ്റ്റിൽtext_fields
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News Summary - Violation of labor and residency laws 12 expatriates arrested in Oman
മസ്കത്ത്: തൊഴിൽ, വിദേശികളുടെ താമസ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഒമാനിലെ ബുറൈമി ഗവർണറേറ്റിൽ 12 പ്രവാസികളെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഏഷ്യൻ, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.ബുറൈമി ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് കമാൻഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നടപടി. രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ, താമസ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. സംഭവത്തിൽ തുടർ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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