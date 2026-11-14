ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒമാൻ സന്ദർശനം തിങ്കളാഴ്ച

ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒമാൻ സന്ദർശനം തിങ്കളാഴ്ചtext_fields
മസ്കത്ത്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് ഷവ്കത്ത് മിർസിയോയേവ് തിങ്കളാഴ്ച ഒമാനിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനെത്തും. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമാണ് സന്ദർശനം.
ഒമാനും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള നിലവിലെ സൗഹൃദബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിനും പരസ്പര താൽപര്യമുള്ള മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികൾ സന്ദർശനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ദിവാൻ ഓഫ് റോയൽ കോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പൊതുതാൽപര്യങ്ങൾക്കും ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കും ഗുണകരമാകുന്ന തരത്തിൽ സഹകരണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകും. വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ഗതാഗതം, സാമ്പത്തിക സഹകരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾക്ക് സന്ദർശനം പുതിയ ഊർജം പകരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.