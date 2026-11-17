Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
ഉസ്ബെക് പ്രസിഡന്റിന് അൽ ആലം കൊട്ടാരത്തിൽ രാജകീയ സ്വീകരണംtext_fields
bookmark_border
News Summary - Uzbek President Receives Welcome
മസ്കത്ത്: ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഒമാനിലെത്തിയ ഉസ്ബകിസ്താൻ പ്രസിഡന്റ് ഷവ്കത്ത് മിർസിയോയേവിന് അൽ ആലം കൊട്ടാരത്തിൽ രാജകീയ സ്വീകരണം നൽകി. സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സ്വീകരണ ചടങ്ങുകൾ.
കൊട്ടാരത്തിന്റെ പുറംമുറ്റത്തെത്തിയ പ്രസിഡന്റിന്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തെ കുതിരപ്പടയുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ആദരസൂചകമായി 21 ആചാരവെടികൾ മുഴക്കി. റോയൽ ഗാർഡ് ഓഫ് ഒമാൻ ബാൻഡ് സ്വാഗതഗാനം ആലപിക്കുകയും കാഹളധ്വനിയോടെ പ്രസിഡന്റിനെ വരവേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
തുടർന്ന് സുൽത്താൻ ഹൈതം പ്രസിഡന്റിനെ ആദരവേദിയിലേക്ക് ആനയിച്ചു. ഉസ്ബകിസ്താന്റെ ദേശീയഗാനം ആലപിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധികളെ സുൽത്താൻ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുത്തി. ഒമാന്റെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രസിഡന്റ് ഷവ്കത്ത് മിർസിയോയേവ് മസ്കത്തിലെത്തിയത്. നവംബർ 16, 17 തീയതികളിലാണ് സന്ദർശനം.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story