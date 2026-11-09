യമനിൽ സംഘർഷം കുറക്കാൻ യു.എൻ നീക്കം; പ്രതിനിധിയുമായി ചർച്ച നടത്തി ഒമാൻ

യമനിൽ സംഘർഷം കുറക്കാൻ യു.എൻ നീക്കം; പ്രതിനിധിയുമായി ചർച്ച നടത്തി ഒമാൻtext_fields
മസ്കത്ത്: യമനിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളും മേഖലയുടെ സുരക്ഷയിലും സ്ഥിരതയിലും സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് ബദർ ബിൻ ഹമദ് അൽ ബുസൈദിയും യു.എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ യമൻ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ഹാൻസ് ഗ്രുണ്ട്ബർഗും.
മസ്കത്തിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ യമനിലെ സംഘർഷം കുറക്കാനും രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കാനുമുള്ള യു.എൻ ശ്രമങ്ങൾ ഇരുവരും വിലയിരുത്തി.യമൻ ജനതയുടെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്ന സമഗ്രവും സുസ്ഥിരവുമായ രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരത്തിലെത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ചർച്ചയായി.
മേഖലാ രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഒമാന്റേതെന്ന് സയ്യിദ് ബദർ വ്യക്തമാക്കി.സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും യമൻ ജനതയുടെ മാനുഷിക ദുരിതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും യു.എന്നുമായി ഏകോപനം ശക്തമാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ അംബാസഡർ അറ്റ് ലാർജ് ശൈഖ് അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ ഹിനായിയും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.