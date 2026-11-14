മയക്കുമരുന്നുമായി രണ്ട് ഏഷ്യൻ പൗരന്മാർ അറസ്റ്റിൽ

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മയക്കുമരുന്നുമായി രണ്ട് ഏഷ്യൻ പൗരന്മാർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
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News Summary - Two Asian nationals arrested with drugs
മസ്കത്ത്: വൻതോതിൽ മയക്കുമരുന്നും ലഹരിഗുളികകളുമായി രണ്ട് ഏഷ്യൻ പൗരന്മാരെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വടക്കൻ ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റിലെ സഹം വിലായത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
വടക്കൻ ബാത്തിന പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന് കീഴിലെ മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ വിഭാഗമാണ് പരിശോധന നടത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.വിൽപനക്കും ഉപയോഗത്തിനുമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ മെത്തും സൈക്കോട്രോപിക് ഗുളികകളും ഇവരിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തു.സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വരികയാണെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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