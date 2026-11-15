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    റോഡിൽ അപകടകരമായ ഓവർടേക്കിങ്; റുസ്താഖിൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

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    റോഡിൽ അപകടകരമായ ഓവർടേക്കിങ്; റുസ്താഖിൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ
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    മസ്കത്ത്: റോഡിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ മറ്റു വാഹനങ്ങളെ ഓവർടേക്കിങ് ചെയ്ത ട്രക്ക് ഡ്രൈവറെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. റുസ്താഖിലാണ് സംഭവം. ഗതാഗതനിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് അപകടസാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ വാഹനം ഓടിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

    സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഡ്രൈവറെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Dangerous overtaking on the road; truck driver arrested in Rustaq
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