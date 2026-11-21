2026ലെ ‘ട്രാഫിക് സുരക്ഷാ തലസ്ഥാനം’ പദവി മസ്കത്തിന്text_fields
മസ്കത്ത്: 2026ലെ ‘ട്രാഫിക് സുരക്ഷാ തലസ്ഥാനം’ പദവി മസ്കത്തിന്. അറബ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ട്രാഫിക് സേഫ്റ്റിയാണ് ഒമാൻ തലസ്ഥാനത്തെ ഈ നേട്ടത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഫെഡറേഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസ് അംഗീകരിച്ച ട്രാഫിക് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ 76 ശതമാനത്തിലധികം സ്കോർ നേടിയാണ് മസ്കത്ത് ഒന്നാമതെത്തിയത്.റോഡ് സുരക്ഷ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗതാഗത ബോധവത്കരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വാഹനയാത്രക്കാരുടെയും മറ്റ് റോഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെയും സുരക്ഷാ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒമാൻ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമാണിത്.
പുരസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അറബ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ട്രാഫിക് സേഫ്റ്റി റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസിന്റെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക്കിന് ആദരസൂചകമായ ഷീൽഡ് കൈമാറി. പൊതുജനങ്ങളിൽ ഗതാഗത സുരക്ഷാ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും രാജ്യത്തെ റോഡുകളിൽ സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരസ്കാരത്തിന് പരിഗണിചത്.